Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуги народа"
Народная депутат Марьяна Безугла 17 июля вышла из фракции "Слуга народа" по собственному заявлению.
"Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению", – сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По словам депутата, теперь официально в "Слуге народа" остается 234 парламентария.
Сама Безуглая свое решение объяснила тем, что "не понимает" приоритетов коллег из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
Также она обвинила депутатов фракции в том, что они "подковерно" объединяются с оппозицией в вопросах саботажа.
"Принимая во внимание сложившуюся вышеупомянутую ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Отправила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга народа". Окончательно. Заявление должны зачитать на этой неделе", – рассказала она в Facebook.
Кроме того, Безуглая отметила, что у нее остается статус нардепа, поэтому она "все-таки защищена и единственная, кто посмел системно критиковать военное руководство и озвучивать проблемы, которые и так знают все военные в боевых подразделениях, но не исправляемые".
"Не те "военные", которые занимаются подхалимством в соцсетях, форму им приходится менять на больший размер… Простые ребята, которые гибнут. Погибают ежедневно. А теперь представьте, что происходит с теми, кто решается не согласиться в системе ВСУ. Просто указать на ошибку. Задание 200. Не дискредитируйте ВСУ!" – написала она.
Напомним, Безуглая уже подавала заявление на выход из фракции. В феврале ее исключили из партии "Слуга народа".
Как сообщал OBOZ.UA, на днях Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Она заявила, что это был ответ "на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных".
Напомним также, ранее Безуглая обратилась в ГБР с жалобой на главкома ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании ее депутатской деятельности.
Это была уже не первая критика Безуглой в сторону военного руководства. Ранее она требовала отставки тогдашнего главкома Валерия Залужного из-за якобы неспособности предоставить план ведения военных действий на 2024 год, чем вызвала возмущение среди общественности.
В Офисе президента отрицали, что Безуглая озвучивает позицию главы государства. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Безуглая нападками на Залужного подыгрывала РФ.
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