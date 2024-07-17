Марьяна Безуглая вышла из фракции 'Слуги народа'

Народная депутат Марьяна Безугла 17 июля вышла из фракции "Слуга народа" по собственному заявлению.

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"Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению", – сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам депутата, теперь официально в "Слуге народа" остается 234 парламентария.

Сама Безуглая свое решение объяснила тем, что "не понимает" приоритетов коллег из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Также она обвинила депутатов фракции в том, что они "подковерно" объединяются с оппозицией в вопросах саботажа.

"Принимая во внимание сложившуюся вышеупомянутую ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Отправила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга народа". Окончательно. Заявление должны зачитать на этой неделе", – рассказала она в Facebook.

Кроме того, Безуглая отметила, что у нее остается статус нардепа, поэтому она "все-таки защищена и единственная, кто посмел системно критиковать военное руководство и озвучивать проблемы, которые и так знают все военные в боевых подразделениях, но не исправляемые".

"Не те "военные", которые занимаются подхалимством в соцсетях, форму им приходится менять на больший размер… Простые ребята, которые гибнут. Погибают ежедневно. А теперь представьте, что происходит с теми, кто решается не согласиться в системе ВСУ. Просто указать на ошибку. Задание 200. Не дискредитируйте ВСУ!" – написала она.

Напомним, Безуглая уже подавала заявление на выход из фракции. В феврале ее исключили из партии "Слуга народа".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Она заявила, что это был ответ "на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных".

Напомним также, ранее Безуглая обратилась в ГБР с жалобой на главкома ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании ее депутатской деятельности.

Это была уже не первая критика Безуглой в сторону военного руководства. Ранее она требовала отставки тогдашнего главкома Валерия Залужного из-за якобы неспособности предоставить план ведения военных действий на 2024 год, чем вызвала возмущение среди общественности.

В Офисе президента отрицали, что Безуглая озвучивает позицию главы государства. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Безуглая нападками на Залужного подыгрывала РФ.

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