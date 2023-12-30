Нардеп Яцик заявила, что Залужному запрещали ездить на передовую и поставила на место Безуглую

Народная депутат из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Яцик заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в последнее время не ездит на передовую из-за запрета, инициатором которого стал лично президент Владимир Зеленский. Появилась она, по словам народной избранницы, еще в ноябре, когда главком планировал поездку в Авдеевку.

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О запрете она написала в комментариях к сообщению другой депутата от президентской партии, Марьяны Безуглой, которая разместила очередное сообщение с критикой главы ВСУ – на этот раз за то, что "не ездит на фронт". В своем посте Безуглая упрекнула Залужного в том, что он этого якобы "боится".

Так, Безугла, которая длительное время ежедневно размещает сообщения с критикой Залужного на своей странице в Facebook, на этот раз упрекнула главкома ВСУ за то, что тот не поехал вместе с Зеленским в Авдеевку. Нардеп добавила, что, мол, Залужного на самом горячем направлении не было, потому что он "побоялся".

"Считаю, что с президентом должны не побояться съездить в Авдеевку Залужный, Главком ВСУ, и Завитневич, глава Комитета нацбезопасности ВРУ", – написала Безугла.

Среди сотен комментариев, большинство из которых автору сообщения вряд ли было приятно читать, свой коммент оставила бывшей однопартийке и народная депутат Юлия Яцик. Она еще в 2022 году подала заявление о выходе из "Слуги народа" из-за несогласия с "коррумпированностью представителей партии в Запорожской области" и "ручным управлением партийной ячейкой" в регионе. В парламентскую фракцию "Слуги народа" Яцик входит до сих пор.

Народная депутат напомнила Безуглой то, почему Залужный в последнее время не ездит на передовую. По ее словам, поддержать воинов на Авдеевском направлении личным визитом, увидеть обстановку своими глазами и напрямую услышать от защитников Авдеевки о потребностях и проблемах, чтобы скорректировать операцию по защите города, главком планировал еще в ноябре.

Однако сделать это Залужному запрещали – и для Безуглой это вряд ли могло остаться тайной.

"Президент выступил против этого до решения вопроса о замене военкомов. Спустя несколько дней все увидели фотографии Зеленского и Сырского в одной из таких бригад. Так что это? "Дружественные гонки"? Уверена, что ты об этом точно знаешь! Мне противно читать ложь, когда знаешь правду!" – эмоционально поставила на место Безуглую Яцик.

Накануне стало известно, что Зеленский побывал в Авдеевке. Там он посетил один из пунктов базирования 110-й механизированной бригады.

Напомним, еще в ноябре Безуглая предложила отправить Залужного в отставку из-за якобы неспособности предоставить план замысла на 2024 год. Ее высказывания вызвали возмущение в сети.

С тех пор нардеп практически ежедневно набрасывается с новыми обвинениями в адрес главкома. Это дало основания украинцам заподозрить, что она ретранслирует вовне конфликт между политическим и военным руководством, а также что власти могут готовить отставку Залужного.

Однако в ОПУ в конце концов опровергли, что Безугла озвучивает позицию президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк также дал понять, что Безуглая нападками на Залужного подыгрывает России.