Безуглу сняли с должности председателя парламентского подкомитета: стали известны причины

Народную депутатку Марьяну Безуглу отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Такое решение принял комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.

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Сама депутат Безугла заявила, что ее сняли с должности в ответ "на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"День, когда перестал существовать Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фэйсбук и т.д", – отметила она.

Стоит отметить, что Марьяна Безуглая обратилась в Государственное бюро расследований с жалобой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она обвиняет его в препятствовании ее депутатской деятельности.

Примечательно, это уже не первый "наезд" Безуглой на высшее военное руководство Украины. Ранее у нее также был "конфликт" с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Тогда ветеран российско-украинской войны Арслан Мисиратов заявил, что для народного депутата Марьяны Безуглой не суть важно, кто именно находится на той или иной должности в военном руководстве государства, ведь ее задача – просто "вставить им палки в колеса".

Напомним, еще в ноябре 2023 года Безуглая предложила отправить Залужного в отставку из-за якобы неспособности предоставить план замысла на 2024 год. Ее высказывания вызвали возмущение в сети.

С тех пор нардеп ежедневно набрасывалась с новыми обвинениями в адрес главкома. Это дало основания украинцам заподозрить, что она транслирует вовне конфликт между политическим и военным руководством, а также что власти могут готовить отставку Залужного.

Однако в ОПУ в конце концов отрицали, что Безуглая озвучивает позицию президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк также дал понять, что Безуглая нападками на Залужного подыгрывала России.

Напомним, народную депутатку от "Слуги народа" Марианну Безуглу исключили из партии. Соответствующее решение приняла глава "СН" Елена Шуляк 6 февраля.