"В Польше не принимают красно-чёрный флаг": Навроцкий ответил Зеленскому на слова о разжигании вражды

Президент Польши Кароль Навроцкий ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова об "электоральном процессе" в связи с лишением его Ордена Белого Орла. По его словам, это не касается внутренней политики Польши.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью Polsatnews. В ответе он вновь упомянул о Степане Бандере и украинских националистах.

"Уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних дел Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько вреда украинские националисты нанесли полякам и польским детям. Президент Зеленский ошибается", – сказал Навроцкий.

Польский президент добавил, что он якобы не может представить ситуацию, в которой "польские патриоты, и особенно польский президент и правительство, не будут вместе и едины в такой ситуации".

"Спор не касается внутренней политики Польши. Все патриоты понимают преступления, которые украинские националисты совершили на польской земле. Какими же драматичными были эти моменты. Спор касается восприятия исторических вопросов и того факта, что в Польше мы не принимаем красно-чёрный флаг Бандеры", – сказал Кароль Навроцкий.

Что предшествовало

В интервью телеканалу 1+1 президент Украины прокомментировал решение лишить его Ордена Белого Орла. По словам Владимира Зеленского, все это дело связано с внутриполитическими распрями в Польше и разжиганием вражды к украинцам.

"Я рассматриваю это исключительно как предвыборный процесс. Президент Кароль Навроцкий борется за позицию своей партии против премьер-министра Дональда Туска. Мы не имеем к этому никакого отношения; это их внутреннее дело", – заявил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что нынешние действия президента Польши напоминают поведение бывшего венгерского премьер-министра Виктора Обрана. Речь идет об отношении лидеров к Украине: оба используют это в попытках понравиться электорату.

Как сообщал OBOZ.UA, группа польских общественных деятелей обнародовала обращение по поводу польско-украинских отношений на фоне дискуссии вокруг присвоения одному из украинских воинских подразделений почетного названия "Героев УПА". Обращение адресовано прежде всего польским политикам, их призвали "не обострять спор с Украиной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!