"Пытались сделать всё": Зеленский рассказал, как Буданов и Кислица ездили в Польшу, чтобы уладить вопрос с орденом

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица ездили в Варшаву с целью урегулировать спор относительно Ордена Белого Орла. Однако поездка, к сожалению, не увенчалась успехом.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит "ТСН: Тиждень".

Провал в Варшаве

По словам Зеленского, украинская делегация в целом старалась сделать все возможное, но вернулась с ощущением, что Навроцкий все-таки заберет орден, поскольку позиция польского президента осталась неизменной.

"Я сказал, что "вы не решите этот вопрос, на мой взгляд, потому что я вижу в этом исключительно предвыборный процесс, который уже начался". Я предложил президенту Польши встретиться. Я сказал: давайте проведем конференцию. Президент Польши делает следующий шаг – говорит, что Украине не место в Европе, потому что это плохо для польского фермера. Зачем он это говорит – чтобы потом давить на Туска, блокировать кластер. Это взаимосвязанные вещи", – сказал Зеленский.

Он добавил, что его встреча с главой польского правительства Дональдом Туском "никак не повлияла" на Кароля Навроцкого и его решение.

Украинский президент отметил, что экс-президент Польши Анджей Дуда поддерживал очень хорошее сотрудничество между Варшавой и Киевом, поэтому между президентами тогда были "очень особые отношения" на фоне большой помощи, которую оказывала Польша Украине.

"Но мы живем от атаки к атаке. Мы не живем "от спасибо к спасибо", – добавил президент, имея в виду упреки в том, что Украина "не демонстрирует благодарности" Польше.

Как сообщал OBOZ.UA, министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак отреагировала на замечания Владимира Зеленского относительно лишения его Ордена Белого Орла. Сравнение с Бенито Муссолини, Екатериной II и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером является некорректным, поскольку решение в отношении украинского лидера связано с текущими событиями, а не с историческими прецедентами.

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