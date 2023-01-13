В Пентагоне поддержали инициативу союзников по передаче Украине танков

В Пентагоне поддержали инициативу союзников и партнеров по передаче Украине тяжелого вооружения, в частности, танков. Там считают, что в этой связи нужно обеспечить обучение воинов Вооруженных сил Украины и базу для ремонта и обслуживания техники.

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Такое заявление в четверг сделал спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Соответствующий брифинг транслировался на сайте Пентагона.

"Мы абсолютно поддерживаем любые типы оборонных возможностей, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", – сказал Райдер.

Он добавил, что в этом контексте следует помочь украинским защитникам с тренировками и обслуживанием такого вооружения.

"Мы продолжим рассматривать все варианты, когда речь идет о возможностях, которые мы предоставляем Украине", – отметил представитель Пентагона.

Он также сообщил, что ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января. На заседании также будут обсуждаться противовоздушная оборона Украины и поставки Киеву боеприпасов.

Кроме того, Райдер рассказал, что сейчас проходит подготовка для проведения учений подразделений ВСУ на БМП Bradley, которые будут переданы Украине в рамках последнего пакета военной помощи от США. Эти учения должны начаться на следующей неделе в Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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