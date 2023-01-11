Британия изучает вопрос о передаче Украине танков и новейших военных технологий, – Сунак

В британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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Об этом сообщает издание The Financial Times. Очевидно, речь идет о танках Challenger 2, находящихся на вооружении британской армии.

Представитель правительства сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в течение следующих недель, чтобы продвинуться "дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

"Мы усилим поддержку Украины в виде военных технологий нового поколения, которые помогут выиграть эту войну, включая поставки танков", – заявил премьер-министр Британии Financial Times.

Скорее всего, речь идет именно о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия. По мнению FT, это будет первый случай, когда западная страна поставит Украине современные танки для тяжелых боев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Поставки состоятся в рамках международной коалиции.

– Глава управления польского президента по международной политике Якуб Кумоч заявил, что в перспективе Польша сможет передать для ВСУ с десяток танков Leopard – символическое количество. Но к процессу снабжения ВСУ этой военной техникой будет привлечена не только Варшава, но и целая коалиция стран.

– Также Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Это произойдет, если Европа начнет более масштабные поставки танков в нашу страну.

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