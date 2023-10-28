90 секунд до апокалипсиса: Россия ударила по Хмельницкой АЭС, отработала ядерный удар и не только. Что стоит за новыми угрозами Путина?

Новость об удачном использовании Украиной дальнобойных ракет ATACMS застала российского президента Владимира Путина в Китае. Во время брифинга взволнованный диктатор менее чем через минуту несколько раз вспоминает ATACMS и нервно покашливает.

"Если война проиграна, зачем поставлять ATACMS. Пусть заберут назад ATACMS, все остальное оружие", – сказал Путин и пригласил американскую делегацию во главе с президентом Джо Байденом в Россию на "блине и чаепитии".

Чтобы Кремль услышали, в ночь на 25 октября Россия атаковала Хмельницкую АЭС. Обломки российского "Шахеда" рухнули рядом со станцией, повредив административные здания. На этом фоне Совет Федерации России одобрил выход из договора о запрете ядерных испытаний, а Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания, в ходе которой был отработан "массированный ядерный удар".

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Тем временем символические Часы Судного дня, предупреждающие об опасности ядерного апокалипсиса, сейчас показывают 90 секунд до времени Х – самый критический показатель за всю историю его существования.

Что стоит за очередным ядерным шантажом российского диктатора Путина – в материале OBOZ.UA.

Угрозы начали претворяться в жизнь

Во время экономического форума во Владивостоке Владимир Путин заявил, что "украинская ДРГ, да еще и обученная британскими инструкторами, готовила подрыв АЭС в России". Озвучив придуманный ФСБ очередной фейк, кремлевский диктатор заявил, что этим якобы Украина спровоцировала "ответные удары", и начал открыто угрожать ударами по украинским атомным электростанциям.

"На допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют, или нет? Они нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Допускаю, что британские спецслужбы действуют по указанию американцев", – сказал Путин.

Заявление российского президента состоялось лишь спустя несколько дней после окончания в Индии саммита стран "Большой двадцатки", в итоговом документе которого говорится "о недопустимости использования ядерного оружия и ядерного шантажа".

Эти угрозы Путина тогда казались просто очередным пустым заявлением старого диктатора. Но в ночь на 25 октября, когда Россия атаковала территорию недалеко от Хмельницкой АЭС, угрозы стали более реальными. Только искусная работа украинской ПВО спасла от ужасных последствий. Обломки сбитых российских "Шахедов" упали у города Славута в Шепетовском районе Хмельницкой области, также Россия ударила по городу атомщиков Нетишину и по объектам рядом с Хмельницкой АЭС.

Пострадали 20 человек, объект критической инфраструктуры, а также многие жилые дома. Россия наносила удары по Хмельничине четверо суток подряд. В результате были обесточены 1860 потребителей в Славуте и Нетишине. По сообщениям Министерства энергетики Украины, в результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Атака была именно на АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский, в вечернем обращении 25 октября, прокомментировал атаку дронов на Хмельницкую область, обломки которых упали рядом с АЭС.

"Скорее всего, мишенью для этих "шахедов" была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. Этот удар в направлении АЭС — очередное напоминание для всех наших партнеров, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно" , когда Россия может обходить мировые санкции", — отметил президент.

В следующий раз может не повезти

Атака на украинскую атомную электростанцию не прошла без внимания Международного агентства по атомной энергии.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта трагическая война. Тот факт, что многие окна на объекте были выбиты, показывает, насколько близко это было. В следующий раз нам, возможно, не так повезет", – отметил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

Прямого действия беспилотников на площадку не было и взрывы не повлияли на работу ХАЭС или ее подключение к национальной электросети. Однако ударные волны повредили окна нескольких зданий на площадке, в том числе проход в здании реактора, вспомогательное здание, специальное оборудование, учебный центр и другие объекты, сообщили на станции. Станции сейсмического мониторинга, установленные в непосредственной близости от ХАЭС, также фиксировали сейсмические действия взрывов, отмечают в МАГАТЭ.

Тренировка массированного удара

Для полной картины серьёзности своих угроз стратегические ядерные силы России на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на удар противника. Этим "прекрасным действом" руководил лично Путин, сообщили 25 октября официальные СМИ России.

К "ядерной тренировке" россияне привлекли ракетный комплекс "Ярс", ракетную подлодку Северного флота "Тула" и две ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС. В рамках таких вот учений состоялись запуски баллистических и крылатых ракет. Одну из межконтинентальных баллистических ракет запустили из Плесецк в Архангельской области Из атомного подводного ракетного крейсера выполнили пуск баллистической ракеты "Синева".

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на учениях, помимо прочего, военные отработали "задачу массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

Ядерные испытания будут возобновлены

18 октября Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Документ внесли в российский парламент после заявления Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" о том, что Россия может подумать об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор".

25 октября Совет Федерации страны-террориста одобрил закон об отзыве ратификации Договора. Спикер Радфеда Валентина Матвиенко перед заседанием передала "послание" для Запада от Путина, заявив, что "российская власть должна устранить неравенство в рамках отдельно взятого документа, а если Запад, Соединенные Штаты серьезно заинтересованы в международной стабильности, то они услышат этот сигнал и сделают необходимые выводы и действия".

Очередные угрозы неслучайны

Это стандартная тактика Путина, поднять ставки и, таким образом, пытаться создать для себя более привлекательные переговорные позиции. Россия чувствует, что в рамках конвенционной войны она проигрывает, поэтому похоже, что сейчас у Кремля просто нет других аргументов, кроме угроз устроить ядерный апокалипсис, а значит, он испытывает какую-то угрозу для себя.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Россия – ядерное государство и поэтому они постоянно играют на грани фола с помощью этого фактора, – говорит Александр Левченко. – Конечно, применение именно ядерного оружия вызовет очень жесткую реакцию в мире. Поэтому Кремль может придумать какую-нибудь провокацию в этом направлении. Этот очередной шантаж не случаен и тем более не спровоцирован некоторыми мифическими диверсантами. Все эти псевдо-ДРГ – абсолютная чушь, но эти заявления могут служить прикрытием для их диверсий против украинских ядерных объектов. Свои такие действия Путин совершает именно в эти дни сознательно, ведь мир достаточно активно отвлекается на ближневосточный кризис, который он же и спровоцировал. К сожалению, у него сейчас достаточно благоприятный момент для увеличения эскалации войны и своих угроз. Не исключительно, что такая вот реакция со стороны россиян возможна еще и из-за фактора передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые вместе с F-16 могут кардинально изменить ситуацию на фронте", – отмечает Александр Левченко.

По мнению Александра Левченко, вопрос осуществления Российской Федерацией ядерного шантажа следует задавать в Совете Безопасности ООН и четко показать попытки Путина устроить в Украине ядерный апокалипсис. Ведь ужасающие последствия таких действий со стороны агрессора ощутит не только Украина, но и вся Европа. Ядерные государства, так как США, Китай или Франция должны еще раз отметить свою жесткую позицию в отношении российского ядерного оружия.