США потребуют исключить Россию из Совета по правам человека в ООН из-за резни в Буче

Соединенные Штаты Америки обратятся в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила, что такое решение было принято после того, как Украина обвинила российские войска в убийстве десятков мирных жителей в городе Бучи, что в Киевской области.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Большинство в две трети голосов ассамблеи, состоящей из 193 членов, может исключить страну из совета за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека.

"Участие России в Совете по правам человека — это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их исключение", - отметила Линда Томас-Гринфилд, выступая в Бухаресте в понедельник.

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С тех пор как 24 февраля началось широкомасштабное вторжение в Украину, Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции, осуждающие Россию, по крайней мере, 140 голосами "за".

"Мое послание тем 140 странам, которые мужественно объединились, таково: снимки из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями", — сказала Томас-Гринфилд.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали совершать массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известные воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как теперь выглядит Буча. Он заснял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневный пост преступлениям российских нелюдей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, бояться ли они и дальше "спровоцировать и обидеть" Москву.

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