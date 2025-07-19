Тут следует заметить, что звание и фамилия "дядьки" известны – генерал Келлог. Что касается бузины, то она легко превращается в клюкву на расейских болотах, которой московская пропаганда с удовольствием потчует всех расеян. 50 дней одного года "товарища" Трампа, дальнобойные ракеты для Украины и свирепый пакет санкций ЕС для Москвы должны казалось бы всех воодушевить, но не получается. Границы расеи настолько обширны и дырявы, что через них можно провезти не только слона, но и В-52. Желающих заработать на войне хоть отбавляй, даже в Европе. Никаких моральных ограничений нет, как это было во времена Третьего Рейха и то не сразу, а после 1939 года. Сегодня Четвертый Рейх основательно утвердился в россии и признать это пока никто не желает. От пребывания "дядьки" в Киеве есть хоть какая-то польза – массированные налеты ракет и дронов "братьев-славян" на столицу Украины притормозились. От перестановок в Правительстве Украины пользы пока нет никакой, кроме как для самого Правительства. "Изба-говорильня" продолжается и народ обнадеживают окончанием войны до конца 2025 года по мановению волшебной палочки "факира Трампа".

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Так в чем проблема? Проблема в том, что за три с лишним года войны ни верховная власть Украины, ни лидеры стран Европы и Америки так и не поняли, что эта война имеет идеологическую основу. В россии это идеология неонацизма (что сегодня является синонимом неофашизма), в Украине это идеология здравого национализма, которая не угрожает соседним странам и толерантна к другим национальностям. Одним оружием эту проблему не решить. Хотя, если дело дойдет до противостояния между Соединенными Штатами и России, как это было при Карибском кризисе, то все может решиться за несколько дней. Воевать с НАТО россия не готова и не будет готова никогда. Применение ЯО с любой стороны исключено по определению. Как Трампу, так и Путину известно, – что такое MAD (Mutually Assured Destraction – взаимно гарантированное уничтожение). Ни Вовка Соловьев, ни его подельники на расейском ТВ никогда не скажут и никогда не проведут опрос среди полоумных зрителей: "вы готовы умереть за царя и отечество"? Поскольку они знают ответ: Нет, не готовы. Однако болтать языком - не мешки ворочать. Тем более за очень хорошие деньги.

Украина давно проиграла информационную войну россии и никому нет до этого дела. В следующем году россия потратит на пропаганду более 1, 5 миллиарда долларов, но это официальные цифры. На самом деле она потратит гораздо больше. По оценкам экспертов, – в прошлом году расходы россии на пропаганду и прежде всего за рубежом составили более 2 миллиардов долларов. Тогда как Украина тратит в лучшем случае миллионов сто. Вопрос к Президенту Украины: Как он собирается выиграть эту войну, проиграв в медийном пространстве и не в Украине, а на Западе? Нет денег? Обращайся к нашим Сенаторам, однако они очень чувствительны к подобным просьбам, зная, - как тратятся деньги в Украине на подобные статьи расходов. В общем - куда не кинь, всюду клин. В Германии, Франции, Соединенных Штатах и других странах по всем социальным сетям гуляют "посты", где говорится о том, что россия воюет с "неонацистами Украины". Офис Президента хранит гробовое молчание по этому поводу, надеясь на "авось" и на доброго "дядюшку Сэма". Может быть и пронесет. А если нет?