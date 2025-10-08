Видео дня
Блог | В Норфолке Трамп объявил войну без правил, фактически пообещав при необходимости убить Путина
На военно-морской базе "Норфолк" в Вирджинии самый способный ученик Путина Трамп накануне дня рождения своего любимого учителя признал, что причиной неудач США во всех войнах, в которых им не удалось победить, была политкорректность, твёрдо объявив военным (и заодно всему миру), что в дальнейшем её не будет.
Перевожу с английского оригинала:
"И если это гадкое кацапло не прекратит врать и не заключит мир Украиной в течение ближайших 50 дней и 2 недель, я эту вонючую тварь убью в его же сраном бункере уже хоть завтра, нисколько не выжидая, пока истечёт этот срок, потому что [хэппи, блядь, бёздей] я им всем не Байден, если кто ещё не понял."
Учите английский.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...