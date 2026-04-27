Не НАТО и не ЕС: еврокомиссар назвал самый эффективный союз для Украины

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что Украина нуждается в новом формате объединения по безопасности вне НАТО и ЕС. Таким решением может стать Европейский оборонный союз.

Такой шаг позволит быстрее интегрировать оборонные способности партнеров. Об этом еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил во время конференции "Путь к "Измерению безопасности и обороны" URC".

Сейчас вступление Украины в НАТО остается недостижимым в краткосрочной перспективе, а процесс присоединения к Европейскому Союзу является длительным и не обеспечивает быстрой оборонной интеграции. В связи с этим необходимо искать альтернативные механизмы гарантирования безопасности.

"Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Британии и Норвегии с оборонными возможностями стран-членов ЕС", – подчеркнул он.

Еврокомиссар считает, что такой формат сотрудничества может стать ключевым элементом гарантий безопасности после достижения справедливого мира. Кроме того, он способен создать основу для эффективного послевоенного восстановления страны.

Кубилюс также акцентировал на необходимости более решительной стратегии Европы в отношении Украины.

"Мы должны иметь очень ясную агрессивную стратегию", – заявил он.

Так что поддержка Украины потребует значительных финансовых ресурсов, однако отказ от такой помощи обойдется Европе значительно дороже.

"Это единственный способ, который позволит сделать мир", – подчеркнул еврокомиссар.

Сейчас интеграция Украины должна происходить параллельно с процессом ее восстановления, а участие международных партнеров в этом процессе должно быть системным и долгосрочным.

Напоминаем, Отакар Фолтин, военный, аналитик по безопасности и публицист считает, что Украина морально заслуживает вступления в НАТО, однако сейчас это невозможно в силу ряда обстоятельств. В то же время в Европе уже существуют и могут развиваться новые оборонные союзы, которые поддерживают Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина должна получить возможности для ускорения процессов по вступлению в Европейский Союз. Поэтому в ближайшие месяцы для нашего государства ключевым является открытие первого переговорного кластера.

