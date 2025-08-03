В Молдове Додон объединился с другими пророссийскими лидерами: их допустили к выборам

В Молдове Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Патриотический избирательный блок (Blocul Electoral Patriotic – BEP) для участия в парламентских выборах. В объединение вошли Партия социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" и партия "Будущее Молдовы".

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Решение о регистрации приняли 3 августа, однако для окончательного участия в избирательном процессе блок должен подать в ЦИК полный список кандидатов. Об этом пишет News Maker.md.

Также комиссия утвердила избирательный символ блока – "пятиконечную звезду с равными лучами, образованными линиями одинаковой длины, расположенными под углом 36 градусов к каждому лучу".

"Звезда имеет рельеф и делится на десять сегментов. Один из лучей направлен строго вверх – под углом 90 градусов к горизонтальной линии. Каждый луч звезды разделен на два сегмента и окрашен в два цвета по часовой стрелке – белым и черным. В центре звезды находится сердце черного цвета", – уточнили в ЦИК.

Додон прокомментировал решение ЦИК

Лидер социалистов Додон приветствовал решение ЦИК, заявив, что новый блок "будет защищать суверенитет Молдовы и традиционные ценности". Он подчеркнул, что альянс объединяет силы, которые, по его мнению, представляют "настоящих патриотов" страны.

"Мы готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, которые работают здесь и любят свою землю. Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого гражданина. Патриотический блок готов к борьбе и к победе!" – отметил Додон на своей Facebook-странице.

Блок стал третьим официально зарегистрированным объединением на парламентских выборах после партии PAS и партии "Демократия дома".

К новому блоку могут присоединиться другие партии

22 июля лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и партии "Будущее Молдовы" заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в предстоящих парламентских выборах.

29 июля лидеры трех оппозиционных партий Игорь Додон, Ирина Влах и Василий Тарлев подали в Центризбирком документы для регистрации избирательного блока на парламентских выборах.

Председатель Партии социалистов Додон сообщил журналистам, что в блок пока входят только три политформирования: ПСРМ, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". "Мы очень надеемся, что к нам присоединится и Партия коммунистов", – сказал Додон.

В этот же день Центральный комитет Партии коммунистов решил присоединиться к альянсу. Коммунисты предложили другое название блока – "Избирательный блок Коммунистов, Социалистов, Сердца и Будущего Молдовы" вместо "Патриотического избирательного блока Социалистов, Сердца и Будущего Молдовы".

1 августа Игорь Додон сообщил, что 4 августа три партии обсудят возможное присоединение Партии коммунистов. "Мы получили письмо от ПКРМ, в котором нас проинформировали о решении руководства партии присоединиться к блоку", – отметил он.

Что предшествовало

Президент Молдовы Майя Санду предупредила о серьезной угрозе со стороны России накануне парламентских выборов, запланированных на сентябрь. По ее словам, Кремль готовит масштабное вмешательство, которое может повлиять не только на результаты голосования, но и поставить под угрозу европейский курс страны.

Она подчеркнула, что судьба вступления страны в Европейский Союз находится в руках граждан. Это особенно ощущается накануне запланированных выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации на парламентские выборы пророссийскому блоку "Победа". Его возглавляет беглый олигарх Илан Шор, который был заочно осужден и находится в международном розыске.

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