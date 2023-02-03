В Минобороны сообщили, что уволили Лиева по собственному желанию: наличие паспорта РФ не подтвердили 

В Министерстве обороны сообщили, что уволили Александра Лиева, который летом был назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. Чиновник написал заявление по собственному желанию.

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Накануне в СМИ распространилась информация о том, что у Лиева якобы есть российский паспорт. Сам же он эти данные опроверг. В пресс-службе ведомства также отметили, что не имеют фактов, подтверждающих наличие у топ-чиновника другого гражданства, кроме украинского.

В Минобороны также прокомментировали информацию, обнародованную Центром противодействия коррупции, о том, что Лиев в 2014 году якобы поддерживал "референдум", незаконно устроенный государством-агрессором Россией в Крыму во время оккупации полуострова.

В ведомстве отметили, что в ноябре 2022 года по инициативе Лиева министр обороны Алексей Резников обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование чиновника с применением полиграфа.

Кроме того, перед тем, как трудоустроить Лиева в Минобороны, его уже проверяли на полиграфе.

Отметим, что сам Лиев считает, что публикация Шабунина – это перепечатка нескольких предыдущих информационных кампаний, инспирированных конкретными людьми, мотивация которых корыстна. По его словам, ЦПК не обращался к нему за комментариями и любыми запросами.

Он отметил, что успешно прошел спецпроверки относительно допуска к государственной тайне и готов сделать это еще раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с чиновником Министерства обороны Украины Александром Лиевым может иметь политический подтекст. Речь идет о борьбе групп во власти за кадровые назначения, контролирующие закупки, и за должность министра.