Попытка дискредитировать министра обороны: Лиев, забросивший ''поддержку оккупации Крыма'', рассказал о причинах вброса в СМИ

Председатель правления ЦПК сообщил, что за вооруженные контракты Минобороны отвечает Александр Лиев, который поддерживал оккупацию Крыма. Чиновник прокомментировал данную ситуацию, "сняв с себя пророссийские ярлыки".

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Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте. Лиев считает, что публикация Виталия Шабунина – это перепечатка нескольких предыдущих информационных кампаний, инспирированных конкретными людьми, мотивация которых корыстна и понятна.

"Целый день звонят друзья и знакомые, сбрасывают публикации в СМИ и советуют срочно отреагировать. У него были другие приоритеты, ведь за сегодня завез десятки машин боеприпасов, несколько десятков БпЛА и стрелкового вооружения. Собственно, как и вчера и как каждый день с начала войны. Вместе с тем согласен, что отвечать на публичные обвинения, как и на любые другие, нужно обязательно. Именно таким обществом мы являемся", – пишет он.

Как заявил Лиев, Виталий Шабунин не обращался к нему за комментариями и любыми запросами, они не знакомы. Сегодня, 31 января, он опубликовал материал, который много лет "гуляет" по сайтам, нет авторских подписей и носит очевидный заказной характер.

"Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен не против меня, очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны. Кто за этим стоит и зачем это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди", – пишет он.

Как сообщил Лиев, он успешно прошел спецпроверки по допуску к государственной тайне.

"24 февраля 2022 г. я с оружием в руках защищал Киев, а уже в марте и апреле организовал и доставил 14 тысяч тонн оружия в зоны боевых действий. С Виталием Кимом вооружали Николаевщину, с Дмитрием Живицким – Сумщину, с Сергеем Гайдаем – Луганщину, с Виталием Ковалем – Ровенщину, Алексеем Кулебой – Киевщину. С мая было переведено на другое направление работы, с тех пор ежедневно координирую процессы, о которых и писать-то не могу. Тем, кому гугла недостаточно, сообщаю: в 2014-2022 годах я 4 раза успешно прошел спецпроверки по допуску к государственной тайне; имею награды ГУР, ГК ВСУ, МО", – добавил он.

Как подытожил Лиев, он готов пройти проверку на полиграфе и доказать свои слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с чиновником Министерства обороны Украины Александром Лиевым, который в 2014 году якобы поддерживал "референдум", инсценированный РФ в Крыму во время аннексии полуострова, а с лета 2022 года был назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, может иметь политический подтекст.