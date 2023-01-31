Чиновник Минобороны, отвечающий за оружейные контракты, в 2014 году поддерживал ''референдум'' и призвал ''услышать Крым'' — ЦПК

Чиновник Министерства обороны Александр Лиев в 2014 году поддерживал "референдум", инсценированный Россией в Крыму во время оккупации полуострова. С лета 2022 года он назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, поэтому Лиев отвечает за оружейные контракты Минобороны.

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Уроженец России, Лиев успел поработать в правительстве Крыма времен президентства Виктора Януковича, принимал непосредственное участие в блокировании украинских маяков в Крыму, а теперь – от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием и осуществляет многомиллионные контракты. Об этом заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Общественный деятель обнародовал информацию о "крымском прошлом" чиновника МОУ и поддержке им захвата Россией части территории Украины.

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам такое? Знакомьтесь – Александр Лиев. С. летом 2022 года назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны", – отметил председатель правления ЦПИ.

Шабунин уверяет, что полномочия Лиева – широки. В значительной степени от него зависит, какое оружие и технику и у кого именно приобретет Украина, а также во сколько ей это обойдется.

"От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, местоположении производств в Украине и сроки поставок. Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты несмотря на сказки Резникова, что оружие закупает новое агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО. Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием", – отметил Шабунин.

По данным общественного деятеля, Лиев – уроженец города Ухта в республике Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен беглого президента Виктора Януковича.

Шабунин уверяет, что в марте 2014 года, во времена оккупации Крыма Россией, Лиев призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" по его статусу.

Кроме того, отмечено в заявлении председателя правления ЦПИ, в январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа.

Информацию, обнародованную Шабуниным, косвенно подтвердила и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что парламентский комитет рекомендовал Резникову уволить Лиева еще несколько месяцев назад - из-за "рисков". Сама нардеп даже обращалась по поводу него в Службу безопасности Украины.

"По Александру Лиеву — подтверждаю риски, рекомендовали министру обороны уволить его еще несколько месяцев назад, обращалась в Службу безопасности Украины, которая сейчас активно прорабатывает Министерство обороны Украины. Также считаю, что все специалисты "среднего звена", "институциональная память" министерства должны быть скурпулезно проанализированы. Ведь часто эта "тихая институциональная память" — со времен Януковича, Тимошенко и Ко", – подчеркнула Безуглая.

Напомним, ранее стало известно, что об увольнении директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого после громкого скандала с ценами. Именно он причастен к заключению соглашения по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ, в 2-3 раза превышающие рыночные и даже цены, по которым закупали аналогичные продукты для Госпогранслужбы.