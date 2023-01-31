Скандал может иметь политический подтекст: перед назначением в Минобороны Лиев дал все объяснения и прошел полиграф

Скандал с чиновником Министерства обороны Украины Александром Лиевым, который в 2014 году якобы поддерживал "референдум", инсценированный РФ в Крыму во время аннексии полуострова, а с лета 2022 года был назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, может иметь политический подтекст. Речь идет о борьбе групп во власти за кадровые назначения, контролирующие закупки и за должность министра.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников и расследования "Цензор.Нет". Как сообщают собеседники, прослеживается беглое участие в кампании по отношению к Лиеву народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По Александру Лиеву – подтверждаю риски, рекомендовали министру обороны уволить его еще несколько месяцев назад, обращалась в Службу безопасности Украины, которая сейчас активно прорабатывает Министерство обороны Украины. Также считаю, что все специалисты "среднего звена", "институциональная память" министерства должны быть тщательно проанализированы. Ведь часто эта "тихая институциональная память" – со времен Януковича, Тимошенко и Ко", – написала Безуглая в Facebook.

Кроме того, в распоряжении "Цензор.Нет" появились документы Минобороны с показаниями Лиева по поводу обвинений. В частности, перед началом работы с оружейными контрактами, чиновник дал ответы на упреки, которые были официально зарегистрированные в ведомстве.

Лиев детально ответил на все обвинения, предъявленные в 9 пунктах. Среди прочего речь шла о блокировании маяков в Крыму в 2006 году, написании доклада "Укрепление российско-украинской дружбы", получении награды от дома Романовых, членстве в "Партии регионов" и якобы поддержке "референдума" в 2014 году и другое.

Так, информацию о якобы блокировке маяков он назвал черным пиаром конкурентов на выборах. По его словам, она распространилась без проверки и является откровенной ложью.

По поводу поддержки "референдума" Лиев заявил, что таким образом он требовал расширения прав крымчан, но только в пределах Украины. А когда 4 марта Россия аннексировала Крым, то уже на второй день – 5 марта он уехал в Украину. После этого оккупанты объявили Лиева персоной "нон грата" на полуострове.

Также чиновник подчеркнул, что в 2014 году он создал "Крымскую правозащитную группу". Организация, по его словам, оказала помощь 2 тысячам крымских переселенцев.

Кроме того, Лиев сказал, что принимал участие в разработке "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь", а еще 7 лет свидетельствует в прокуратуре АР Крым о привлечении к ответственности предателей с полуострова.

Он подчеркнул, что с 2014 по 2022 год успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне.

Издание выяснило, что государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко запросил проведение проверки Лиева на полиграфе перед тем, как тот получил должность в оборонном ведомстве. Соответствующее распоряжение выдал и сам глава министерства Алексей Резников.

Во время психофизиологического исследования Лиеву задали 12 вопросов. Среди них – о коррупции, возможных связях с членами преступных организаций и квазигосударств, а также об истинных мотивах назначения на должность. Ответы чиновника на полиграфе не разглашаются.

Отметим, Лиев – уроженец города Ухта в республике Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен беглого президента Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Его сняли с поста после громкого скандала с ценами. Именно он причастен к заключению соглашения по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ, в 2-3 раза превышающие рыночные и даже цены, по которым закупали аналогичные продукты для Госпогранслужбы.