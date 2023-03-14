В МИД пригласили фаворита республиканцев ДеСантиса в Украину, чтобы смог отличить ''спор'' от войны

В Министерстве иностранных дел Украины пригласили фаворита республиканцев – губернатора США Рона ДеСантиса, который назвал российскую войну территориальным "спором", посетить нашу страну, чтобы он смог понять разницу в "конфликте" и кровавых действиях Кремля.

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Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter. Он отметил, что ДеСантис является бывшим военным.

"Мы уверены, что как бывший военный, направленный в зону боевых действий, губернатор @RonDeSantisFL знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы получить более глубокое представление о полномасштабном вторжении России и угрозах, которые оно представляет для интересов США", – написал Николенко.

В то же время, как пишет Sky News, ДеСантис собирается баллотироваться в президенты. Он уже успел заявить, что поддержка Украины не является жизненно важным интересом США.

Также предлагается, что ДеСантис бросит вызов экс-президенту, который также собирается баллотироваться в президенты, Дональду Трампу. Эта победа над нынешним главой США Джо Байденом, как считают эксперты, будет иметь серьезные последствия для украинских военных.

Дело в том, что высказывания резко контрастируют с позицией Байдена, чья администрация предоставила Украине миллиарды долларов на военную поддержку и сплотила международных партнеров вокруг страны.

"Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов… дальнейшая вовлеченность в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число", – заявил ранее ДеСантис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни внимание американских и мировых СМИ приковано к убедительной победе на выборах губернатора Флориды Рона ДеCантиса, которого уже начинают рассматривать как потенциального кандидата в президенты США от Республиканской партии. Это делает его весьма серьезным конкурентом одиозному Дональду Трампу, который вскоре объявит о своих намерениях поучаствовать в предстоящей президентской гонке.