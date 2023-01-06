В МИД Британии отреагировали на заявления Путина о прекращении огня на Рождество и призвали вывести войска из Украины

В Британии назвали таким, что не способствует миру, "желание" главы РФ Владимира Путина устроить 36 часов "тишины" на фронте в период Рождества по григорианскому календарю. Там еще раз призвали страну-агрессора сразу вывести войска из Украины.

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С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Позицию ведомства и страны он выложил в своем Twitter.

"36-часовая пауза российских атак не будет способствовать перспективам мира", – отреагировал глава британского МИД.

Напомним, что Путин потребовал якобы прекращения огня войск РФ в Украине с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января.

Установить такое "рождественское перемирие" он поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу. Причем заверил, что оно якобы будет действовать по всей линии боевого столкновения.

Британский министр Клеверли на это заявил, что государство-террорист Россия должно навсегда вывести свои войска.

Кроме того, добавил он, отказаться от незаконного контроля за украинской территорией и прекратить варварские нападения на невинных мирных жителей.

Тем временем Великобритания продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимое оружие для борьбы против России. Так, следующей частью следующего пакета военной помощи Киеву могут стать танки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Говоря о войне в Украине, он указал на необходимость справедливого решения и подчеркнул, что переговоры должны быть подкреплены прекращением огня.

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