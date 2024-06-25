В Люксембурге стартуют переговоры о вступлении Украины в ЕС: фон дер Ляйен выступила с заявлением

В Европейской Комиссии 25 июня сообщили о важном решении по вопросу европейской интеграции Украины. В Люксембурге, где проходит межправительственная конференция Украины и ЕС, Европейский Союз официально начнет переговоры с Украиной о вступлении, одновременно стартуют переговоры ЕС и Молдовы.

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Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Между тем западные СМИ предостерегают: сегодня старт переговоров скорее формальный, реальных сдвигов следует ожидать не раньше 2025 года.

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но исполненным возможностей. Желаем удачного начала переговоров!" – отметила она.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: начать нельзя откладывать

Несмотря на объявление начала переговоров и поздравления фон дер Ляйен, сегодня, пишет Financial Times, дан скорее формальный старт новому этапу на пути Украины в Евросоюз. В издании уточнили, что основная работа по этому вопросу начнется не ранее 2025 года.

"Официальные лица ЕС ожидают, что переговоры, по сути, начнутся во время председательства Польши в блоке, которое стартует 1 января", – говорится в материале издания.

Авторы статьи связывают такую "отсрочку" с тем, что с 1 июля в Евросоюзе начнет председательствовать Венгрия, которая может усложнить для Украины путь к членству. Основания для такой версии есть: глава венгерского правительства Виктор Орбан уже приложил руку к затягиванию нескольких решений по Украине, среди них – о начале переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Так, о том, что Украина выполнила все предварительные условия для начала переговоров о вступлении, Владимир Зеленский заявлял еще в конце апреля. Чуть больше месяца, в начале июня, это подтвердила Еврокомиссия, а через некоторое время и послы ЕС на встрече. Однако из-за возражений Венгрии представители стран ЕС тогда не смогли принять рекомендацию Европейской комиссии начать официальные переговоры.

Вскоре проблему решили и объявление о старте переговоров 25 июня Будапешт уже не мешал, хотя Орбан заявил, что у Венгрии впереди будет еще много возможностей наложить вето на вступление Украины.

Поэтому из-за позиции Венгрии и преград, которые она создавала на пути Украины в ЕС в течение двух лет пребывания в статусе кандидата на вступление, есть основания предполагать: переговоры будут очень непростыми.

В то же время именно с начала председательства Венгрии в ЕС с 1 июля было важно объявить о начале переговоров с Украиной до этой даты. Ведь официальный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор на брифинге 18 июня он заявил, что Будапешт будет внимательно следить за развитием событий в Украине и будет "включать в повестку дня все необходимые аспекты при необходимости", намекнув, что Украина для Венгрии приоритетом не является.

Среди приоритетных для Венгрии сфер Одор назвал конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени для бизнеса, оборонную политику и сотрудничество в сфере закупок вооружений. Среди евроинтеграционных приоритетов Венгрии во главе Совета ЕС – Западные Балканы.

В нескольких шагах до цели

Накануне, 24 июня, комментируя запланированное объявление о начале переговоров между ЕС и Украиной, министр иностранных дел нашего государства Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил о том, что Украина становится ближе к Европе.

"Мы буквально в трех шагах от членства в Европейском Союзе. И это без преувеличения событие глобального значения для Европы", – отметил он.

Да и для Украины старт переговоров крайне важен уже сам по себе, уверен министр.

"Даже движение к членству в ЕС, не говоря уже о самом членстве, – это мощный инструмент восстановления Украины, восстановления инфраструктуры и нормальной экономической жизни в нашей стране", – заявил Кулеба.

Кулеба рассказал, что первым шагом после завершения переговоров Евросоюза с Украиной должно стать заключение Еврокомиссии о том, что эти переговоры были успешными, а наше государство отвечает критериям для вступления.

Второй шаг – принятие решения о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

А уже после того, как соглашение ратифицируют парламенты всех стран-членов ЕС, Украина обретет полноправное членство.

Впрочем, на этапе переговоров по членству впереди у Украины – немалый массив работы.

"Завтра ( 25 июня. – Ред .) будет инаугурационная часть, затем будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", – пояснил Кулеба.

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