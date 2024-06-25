Соседское сопротивление: кто и почему может помешать Украине вступить в ЕС и чем опасны компромиссы

По оценке Европейской комиссии Украина выполнила все условия, необходимые для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. В ходе дискуссии, которая следовала устному докладу ЕК, почти все страны согласились с ее оценкой, усомнилась только Венгрия. Ее представитель сразу же высказал ряд пожеланий относительно переговорных рамок, хотя это и не было темой обсуждения.

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Переговорный процесс, начавшийся 25 июня, продлится долго и сложно. В процессе наверняка будут возникать различные дополнительные вопросы у многих стран-членов. Но кажется, что с одной страной ЕС найти общий язык и договориться будет очень тяжело. Сразу после окончания исторического для Украины саммита, когда было получено приглашение к переговорам по вступлению в ЕС, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что этот шаг был "плохим решением" и у него будет время и много возможностей заблокировать этот процесс.

К слову, именно из-за фактора Венгрии, которая берет на себя председательство в Совете ЕС 1 июля, что предоставит ей дополнительные рычаги влияния на формирование повестки дня союза, председательствующая сейчас Бельгия настойчиво пыталась достичь единодушия и провести первый раунд переговоров до конца июня.

В то же время, проблемы могут возникнуть не только с Венгрией, ведь сразу же после положительных для Украины оценок ЕК, Польша также высказала ряд претензий, которые могут реально усложнить переговорный процесс.

О том, какие препятствия на пути к вступлению в ЕС у Украины уже сегодня, – в материале OBOZ.UA.

Венгрия против

Венгерский премьер-министр в прошлом задерживал и другие решения, связанные с Украиной, в частности, предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС и задержку помощи на 50 миллиардов евро. Хотя под давлением других государств он наконец уступил, в этом году Венгрия отказалась снять вето на выделение средств ЕС для предоставления военной помощи Украине.

Во время саммита ЕС в декабре 2023 года, когда Украина получила приглашение к переговорам по вступлению в Евросоюз, Орбан, хотя и согласился не тормозить украинский интеграционный процесс, но анонсировал очередной этап противодействия в будущем. Мол, шаг лидеров Евросоюза по началу переговоров был "плохим решением", и у Венгрии будет время и много возможностей заблокировать этот процесс. "В случае необходимости, венгерский парламент применит ручное торможение и может проголосовать против. Будет еще 75 случаев, когда наша страна сможет остановить членство Украины", - отметил Орбан.

Чтобы ни у кого не вызывало никаких вопросов, касающихся позиции Венгрии в отношении украинского движения к ЕС, уже министр иностранных дел этой страны Петер Сиярто заявил, что Украина "не подходит для членства в Евросоюзе". Мол, пока в нашем государстве не наступит мир, какие-либо переговоры на эту тему якобы нецелесообразны.

Сиярто также, как и Орбан, обвинил Украину в том, что в нашей стране "нарушают принципы Евросоюза в отношении национальных меньшинств". Мол, Украина не выполнила условия, выдвинутые для кандидата на членство, поэтому дальнейшие шаги о вступлении в ЕС Венгрия пока не считает целесообразными.

Нацменьшинский шантаж

Главный аргумент, которым Будапешт блокирует помощь и евроинтеграционные стремления Украины – мнимые притеснения национального венгерского меньшинства.

"Венгрия не будет поддерживать Киев ни в одном вопросе международных отношений, пока Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории", – эти слова Орбан и его чиновники повторяют всегда, когда дело касается любого украинского вопроса.

8 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Этот документ решил все спорные вопросы относительно венгерского нацменьшинства в Украине, по крайней мере, так считают как в Совете Европы, Европейской комиссии, так и сами украинские венгры.

Однако в начале марта этого года страны-члены ЕС получили от Венгрии документ с претензиями к Украине по отношению к венгерскому национальному меньшинству. Будапешт все еще требует восстановления прав на свободное использование венгерского языка и политическое представительство на всех уровнях, в частности, в Верховной Раде. Венгрии утверждают, что защита нацменьшинств является одним из приоритетов, о которых идет речь в переговорах по вступлению Украины в ЕС, поэтому они и требуют возобновления прав нацменьшинств венгерской общины до 2015 года.

"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – говорится в документе.

В настоящее время Венгрия добилась включения в документ о переговорах с Украиной о вступлении в Евросоюз требований по защите нацменьшинств.

"После оживленных дебатов в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной", — говорится в сообщении главы МИД Венгрии.

Он уточнил, что в документе "говорится, что Украина должна вернуть права, отобранные у закарпатских венгров в последние годы".

Польша: экономика и исторические раны

Расширение ЕС станет одним из приоритетов председательства Польши в ЕС в 2025 году. Поэтому рекомендация Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС является положительным известием, – сообщили президент Польши Анджей Дуда. Однако от наших соседей прозвучали и другие заявления: если не решится вопрос экспорта украинского зерна и пока Украина не решит вопрос эксгумации останков жертв Волынской трагедии, Киеву "нет смысла мечтать о вступлении в ЕС".

Польский Сейм в прошлом году принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-й годовщине. Согласно тексту резолюции отмечено, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида. Также в документе указывается необходимость провести эксгумацию, достойное захоронение и честь памяти всех жертв геноцида. При этом является ли эксгумация условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, пока неизвестно.

Однако не только исторические раны беспокоят нынешнюю Польшу во взаимоотношениях с Украиной. Эйфория разносторонней помощи в начале вторжения со временем перешла в более прагматичное русло. Это вылилось в ограничение для украинской сельхозпродукции, инициированной рядом соседних с нами стран, в том числе и Польша.

"Наша страна выступит против вступления Украины в ЕС, если не решится вопрос экспорта украинского зерна", – так ответил на вопрос о членстве Украины в ЕС в 2023 году министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, в то время как страной правила партия "Право и справедливость" , а премьером был Матеуш Моравецкий. Телус тогда отметил, что Польша, присоединяясь к ЕС, должна была выполнить жесткие условия, выдвигаемые Союзом. Соответственно, по его мнению, Украина также должна выполнить подобные жесткие условия, а именно, ограничить импорт своего зерна, в частности через Польшу.

К сожалению, не изменилась позиция наших соседей даже при новом премьер-министре Дональде Туске. Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут сложными, в частности, в вопросах, касающихся аграрной сферы. Об этом заявил министр Польши по делам ЕС Адам Шлапко. По словам польского чиновника, процесс переговоров будет сложным.

"Мы понимаем, что, например, с точки зрения аграрной сферы, это будут сложные переговоры. Некоторые решения могут быть, например, перенесены", - отметил польский чиновник.

Надо быть готовым к уступкам

"Переговорный процесс по вступлению в ЕС достаточно длительный и сложный. К примеру, Греция блокировала 10 лет Македонию, пока эта страна не изменила название на Северную Македонию. Сейчас Болгария блокирует ту же Македонию, через свое меньшинство. Поэтому Украине предстоит непростой путь. Как видим, сначала среди основных оппонентов нашей кандидатуры вроде бы была Венгрия, теперь появилась Польша. Если венгерская сторона уже который год выражает враждебность к Украине, то с польским направлением, мне кажется, что-то не совсем в порядке. Со страной, с которой мы должны иметь очень хорошие и тесные отношения, в какой-то момент они как-то изменились, начались даже антиукраинские акции. Мы можем винить только ту сторону, но, пожалуй, нужно смотреть и на себя", – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Дипломат отмечает, что Венгрия всегда заявляла о том, что будет бороться за права своего национального меньшинства. Хотя мы эти права вроде бы повысили на максимально возможный уровень, как мы считаем, и считает Венецианская комиссия. Между тем Орбан продолжает этот трек, что он беспокоится о нацменьшинствах и вносит его в переговорную позицию всего Евросоюза.

По словам Александра Левченко, венгерский премьер исходит из того, что венгры должны получить права, которые имели в начале 90-х, которые мы сами им дали. Однако столь широкие права привели к началу почти открытого сепаратизма в Закарпатье. Поэтому вся сложность этого вопроса для Украины. Но это не означает, что нужно безапелляционно все принять. Будут дискуссии не только между украинцами и венграми, но и между украинцами и европейцами.

Александр Левченко считает, что если европейцы увидят, что все сделано максимально правильно и соответствует европейскому законодательству, вопросы закроют на каком-то моменте. Если европейцы увидят, что все-таки здесь еще какие-то вещи не доработаны, то придется нам еще идти на уступки.

Относительно Польши, где проблемный трек сельского хозяйства существует уже месяц, но вопрос до сих пор не уладили. Теперь Варшава официально решила внести эти вопросы в переговоры. Очевидно, таким способом, который предложит именно Польша, что может реально повлиять уже на сельское хозяйство Украины.

"Главное, что мы должны понимать – именно Украине задают вопросы во время переговоров, а не мы кому-то, потому что украинцы стремятся присоединиться к ЕС. Именно мы должны удовлетворять чьи-то потребности и прихоти, а не наши. Мы можем дискутировать, парировать и так далее. Поэтому, как минимум, нам желательно, чтобы в Польше получили сигнал, что украинцы работают на проблемным треком. Учитывая, что сельское хозяйство очень чувствительна тема для ЕС, этот вопрос будет выдвинут на переговорах не только со стороны Польши. То есть фактически нам нужно быть готовыми к тому, что мы должны согласиться на определенные уступки. Надо изложить и свою аргументацию по чувствительным вопросам и пытаться минимизировать собственные потери. Если мы найдем нужные аргументы, это будет воспринять ЕС", – отметил Александр Левченко.