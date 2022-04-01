В Курской области России силовые службы перевели в режим повышенной готовности из-за пожара в Белгороде

В пятницу, 1 апреля, в Курской области силовики перешли в режим повышенной готовности. Это связано с тем, что утром этого дня в Белгороде вспыхнула нефтебаза. В России заявили, что пожар произошел "в результате авиаудара ВСУ".

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт. "В Белгороде вражеские вертолеты атаковали нефтебазу. Я связался с губернатором Вячеславом Гладковым (губернатор Белгородской области – Ред.) и предложил помощь. Он поблагодарил за предложение, но сказал, что всего хватает", – говорится в посте.

Старовойт отметил, что не стоит паниковать, поскольку в области своих запасов топлива хватит на несколько недель. "Заправляться впрок не нужно", – резюмировал он.

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Напомним, что после мощного взрыва на нефтебазе вблизи российского Белгорода на АЗС начался ажиотаж и длинные очереди за горючим. Судя по всему, горожане паникуют.

Ранее OBOZREVATEL писал, что утром в пятницу, 1 апреля, в Белгороде (Россия) вспыхнула нефтебаза, из-за чего в небо поднялся столб огня и дыма. В результате пострадали два человека.

В Украине начали появляться мемы, посвященные пожару на нефтебазе в Белгороде. Авторы изображений намекают, что причиной взрыва стали те самые птицы, о которых так много рассказывали в российском Минобороны.

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