Россия и США якобы сделали "очень важный шаг" в направлении мирного урегулирования войны в Украине. Что это за шаг – пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков не уточнил.

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Также в Кремле не скрывают ожиданий переговоров между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом Песков заявил во вторник, 19 февраля.

"США и Россия сделали очень важный шаг в сторону мирного урегулирования конфликта в Украине", – заявил Песков.

В Кремле рассматривают возможность встречи Путина и Дональда Трампа до конца февраля. В то же время, Песков отметил, что для этого нужна определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел.

Песков также пожаловался на "плачевное состояние" отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, этим отношениям "целенаправленно наносили вред" во время предыдущей администрации США. Кремль намекает, что готов к их возобновлению, но по своим правилам.

Напомним, Дональд Трамп в очередной раз отметился противоречивым заявлением о войне в Украине. Он заявил, что "Россия могла бы быстро уничтожить Украину, если бы действительно этого хотела".

18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошли переговоры делегации США и представителей страны-агрессора России. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу перед переговорами и договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта в Украине.

США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

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