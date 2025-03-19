В Кремле заявили, что Путин говорил с Трампом о 'новом миропорядке' и военной помощи Украине, но есть 'нюанс'

В Кремле заявили, что во время разговора 18 марта российский диктатор Владимир Путин говорил с американским лидером Дональдом Трампом о "новом миропорядке" и военной помощи Украине. Речь также шла о возобновлении двусторонних отношений между США и РФ.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Однако следует отметить, что ранее Трамп отмечал, что политики не обсуждали помощь Киеву во время телефонного разговора.

"Владимир Путин и Дональд Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют и намерены поэтапно следовать нормализации двусторонних отношений... Тема продолжения военных поставок Киева затрагивала, она будет стоять высоко в повестке дня каких-либо контактов между Москвой и Вашингтоном", – отметил спикер главы Кремля.

В свою очередь американский лидер назвал разговор с Путиным отличным и подчеркнул, что тема военной помощи не поднималась.

"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили многие темы, но ничего о прекращении помощи", – подчеркнул Трамп.

Среди других ключевых тем, которые поднимались во время переговоров, были разговоры о новом миропорядке, в частности, Путин говорил о необходимости выстраивания отношений основанном на взаимном уважении.

Политики поговорили о реставрациях отношений, для которых нужно время и усилия, также отмечен огромный потенциал для реализации ряда проектов двустороннего сотрудничества в экономике.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По ее результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" относительно прекращения огня на море и в дальнейшем полного прекращения огня и устоявшегося мира. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными по формуле 175 на 175.

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