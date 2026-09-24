«Россия открыта»: в Кремле сделали циничное заявление о мирных переговорах с Украиной

Россия якобы по-прежнему готова к мирному урегулированию войны против Украины и не изменила своей позиции относительно необходимости мира, а не перемирия. В то же время в Кремле заявили, что не фиксировали отказа президента Украины Владимира Зеленского от приглашения приехать в Москву.

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Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Также он назвал "кражей" решение Евросоюза передать Украине 8 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Что заявили в Кремле о переговорах

По словам Пескова, Россия "открыта для мирного урегулирования" войны против Украины. В то же время он подчеркнул, что позиция Москвы не изменилась: российская сторона якобы хочет именно мира, а не перемирия.

"Россия открыта для мирного процесса урегулирования, но считаем, что нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию. Эта наша позиция не претерпела никаких изменений", — заявил Песков.

Также Песков заявил, что в Кремле якобы не фиксировали официального отказа Владимира Зеленского от предложения приехать на переговоры в Москву.

Отдельно в Кремле прокомментировали решение Европейского Союза передать Украине 8 млрд евро, полученных от доходов по замороженным российским активам. Пресс-секретарь Путина заявил, что такие действия европейских партнеров являются "противозаконными", и в очередной раз обвинил ЕС в "краже".

Что известно о возможных переговорах

9 сентября в Кремле заявили о возможном возобновлении трехсторонних переговоров по войне в Украине с участием России, США и Украины. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков утверждал, что определенные контакты с украинской стороной якобы сохраняются, а переговорный процесс может вернуться к трехстороннему формату.

По словам Ушакова, вопрос возобновления переговоров Москва также обсуждала с американскими представителями. В то же время конкретных договоренностей относительно даты или формата будущей встречи в Кремле тогда не назвали.

24 сентября Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России потенциально может состояться в декабре в Майами на саммите G20. По словам президента Украины,такой формат может стать возможностью для результативных переговоров.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Дмитрий Песков тогда сказал, чтоприглашение для украинского президента остается в силе.

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