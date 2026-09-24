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После бойкота и дисквалификации: страна, которая пять раз побеждала на Евровидении, вернется на шоу

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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Нидерланды вернутся на Евровидение после бойкота
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Среди стран-участниц песенного конкурса Евровидение-2027 будут Нидерланды. В 2026 году местный общественный вещатель AVROTROS отказался отправлять артиста на грандиозное шоу из-за допуска Израиля, однако теперь страна возвращается на международную арену.

Об этом сообщает издание NU.nl. Пока неизвестно, какая телерадиокомпания будет выбирать представителя Нидерландов на Евровидении-2027, поскольку AVROTROS отказался от этих обязанностей.

Нидерланды примут участие в Евровидении-2027

Генеральный директор вещательной компании Тако Циммерман заявил, что нынешние условия проведения песенного конкурса не соответствуют ценностям организации. По его словам, международные конфликты все сильнее влияют на Евровидение и "подрывают его нейтральный характер", поэтому AVROTROS не будет иметь отношения к шоу. После этого ответственность за участие Нидерландов в конкурсе перешла к организации, которая управляет всей системой общественного вещания в стране – NPO.

Представители компании провели переговоры с Европейским вещательным союзом и заявили: "Мы понимаем, что участие в Евровидении вызывает в Нидерландах противоречивые чувства. Мы попросили EBU вновь сделать объединяющий характер конкурса центральным элементом мероприятия, учитывая времена геополитической нестабильности, войны и поляризации общества. Песенный конкурс был основан для того, чтобы объединить народы Европы после Второй мировой войны. Сейчас мы стремимся восстановить эту связь".

Claude представлял страну на конкурсе в 2025 году

Отныне будут введены изменения в правила Национального отбора на Евровидение в Нидерландах. Еслираньше одна компания отвечала за подготовку конкурсной заявки и трансляцию мероприятия, то теперь эти обязанности будут разделены. Будет создана независимая команда, которая выберет представителя страны на международной арене, а общественная телерадиокомпания NOS обеспечит показ грандиозного шоу.

Напомним, что впервые слухи о возвращении Нидерландов на Евровидение появились во второй половине августа 2026 года. Тогда журналист De Telegraaf Йорди Верстеегден сообщал, что AVROTROS якобы планирует объявить об участии страны в конкурсе в ближайшие недели. Как видим, государство вновь примет участие в Евровидении, правда, без вышеупомянутого вещателя.

В 2026 году Нидерланды входили в пятерку стран (Испания, Ирландия, Словения и Исландия), которые бойкотировали конкурс. Вещатели этих стран были недовольны решением EBU допустить к музыкальному шоу Израиль на фоне войны в Газе, мотивируя это тем, что это "подвергает организацию ненужной политической нагрузке".

Из-за Израиля пять стран бойкотировали Евровидение

Возвращение Нидерландов на Евровидение может привести к еще более ожесточенной конкуренции, ведь эта страна является одной из сильнейших на конкурсе. Присоединившись к грандиозному шоу в 1956 году, представители страны пять раз получали заветный хрустальный микрофон.

Однако и без провалов не обошлось. В 2024 году нидерландского артиста Йоста Кляйна (Joost Klein) дисквалифицировали с Евровидения из-за инцидента с женщиной-оператором. Когда артист направлялся в гримерку, его начали снимать на камеру, игнорируя неоднократные просьбы не делать этого. Как подчеркнул нидерландский вещатель, из-за такого поведения оператора Йост Кляйн показал "угрожающее движение" в сторону камеры, однако женщину не трогал. Тем не менее EBU признала такое поведение нарушением правил безопасности на рабочем месте и дисквалифицировала певца.

Йоста Кляйна дисквалифицировали с Евровидения

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ирландия, которая чаще всех побеждала на Евровидении, отказалась от участия. Такое решение приняла главная общественная вещательная компания страны, сославшись на войну в секторе Газа и толерантное отношение конкурса к Израилю.

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