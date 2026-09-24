После бойкота и дисквалификации: страна, которая пять раз побеждала на Евровидении, вернется на шоу

Среди стран-участниц песенного конкурса Евровидение-2027 будут Нидерланды. В 2026 году местный общественный вещатель AVROTROS отказался отправлять артиста на грандиозное шоу из-за допуска Израиля, однако теперь страна возвращается на международную арену.

Видео дня

Об этом сообщает издание NU.nl. Пока неизвестно, какая телерадиокомпания будет выбирать представителя Нидерландов на Евровидении-2027, поскольку AVROTROS отказался от этих обязанностей.

Генеральный директор вещательной компании Тако Циммерман заявил, что нынешние условия проведения песенного конкурса не соответствуют ценностям организации. По его словам, международные конфликты все сильнее влияют на Евровидение и "подрывают его нейтральный характер", поэтому AVROTROS не будет иметь отношения к шоу. После этого ответственность за участие Нидерландов в конкурсе перешла к организации, которая управляет всей системой общественного вещания в стране – NPO.

Представители компании провели переговоры с Европейским вещательным союзом и заявили: "Мы понимаем, что участие в Евровидении вызывает в Нидерландах противоречивые чувства. Мы попросили EBU вновь сделать объединяющий характер конкурса центральным элементом мероприятия, учитывая времена геополитической нестабильности, войны и поляризации общества. Песенный конкурс был основан для того, чтобы объединить народы Европы после Второй мировой войны. Сейчас мы стремимся восстановить эту связь".

Отныне будут введены изменения в правила Национального отбора на Евровидение в Нидерландах. Еслираньше одна компания отвечала за подготовку конкурсной заявки и трансляцию мероприятия, то теперь эти обязанности будут разделены. Будет создана независимая команда, которая выберет представителя страны на международной арене, а общественная телерадиокомпания NOS обеспечит показ грандиозного шоу.

Напомним, что впервые слухи о возвращении Нидерландов на Евровидение появились во второй половине августа 2026 года. Тогда журналист De Telegraaf Йорди Верстеегден сообщал, что AVROTROS якобы планирует объявить об участии страны в конкурсе в ближайшие недели. Как видим, государство вновь примет участие в Евровидении, правда, без вышеупомянутого вещателя.

В 2026 году Нидерланды входили в пятерку стран (Испания, Ирландия, Словения и Исландия), которые бойкотировали конкурс. Вещатели этих стран были недовольны решением EBU допустить к музыкальному шоу Израиль на фоне войны в Газе, мотивируя это тем, что это "подвергает организацию ненужной политической нагрузке".

Возвращение Нидерландов на Евровидение может привести к еще более ожесточенной конкуренции, ведь эта страна является одной из сильнейших на конкурсе. Присоединившись к грандиозному шоу в 1956 году, представители страны пять раз получали заветный хрустальный микрофон.

Однако и без провалов не обошлось. В 2024 году нидерландского артиста Йоста Кляйна (Joost Klein) дисквалифицировали с Евровидения из-за инцидента с женщиной-оператором. Когда артист направлялся в гримерку, его начали снимать на камеру, игнорируя неоднократные просьбы не делать этого. Как подчеркнул нидерландский вещатель, из-за такого поведения оператора Йост Кляйн показал "угрожающее движение" в сторону камеры, однако женщину не трогал. Тем не менее EBU признала такое поведение нарушением правил безопасности на рабочем месте и дисквалифицировала певца.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ирландия, которая чаще всех побеждала на Евровидении, отказалась от участия. Такое решение приняла главная общественная вещательная компания страны, сославшись на войну в секторе Газа и толерантное отношение конкурса к Израилю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!