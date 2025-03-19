Трамп заявил, что не общался с Путиным о прекращении помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным прекращение помощи Украине. По его словам, соответствующая тема не была затронута в разговоре между политиками.

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Об этом сообщает Fox News. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что разговор, который состоялся 18 марта, был "замечательным".

"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили многие темы, но ничего о прекращении помощи", – подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что общение длилось почти два часа. По словам президента США, диктатор РФ сказал, что не желает видеть его своим врагом.

"Путин сказал мне: "Мой друг, я не хочу видеть тебя своим врагом". Он сказал это очень решительно", – отметил республиканец.

В разговоре с Трампом журналистка подчеркнула, что кремлевские СМИ фактически заявили, что Путин требовал немедленного прекращения помощи Украине, чтобы дойти до этого поэтапного соглашения.

"Нет. Он этого не сделал. Мы не говорили о помощи", – сказал глава Белого дома.

В частности, в ходе разговора президенты обсудили налаживание экономических отношений между государствами после окончания войны в Украине, а также намерение Соединенных Штатов развивать дружеские отношения с Россией и Китаем.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По ее результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" относительно прекращения огня на море и, в дальнейшем, полного прекращения огня и устоявшегося мира. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными по формуле 175 на 175.

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