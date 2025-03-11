В Кремле заявили, что не нужно надевать 'розовые очки' в отношении Трампа, и пожаловались на 'прокси-войну'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал россиян не спешить "надевать розовые очки" после приостановки американской военной помощи Украине. Рупор Кремля предупредил, что у украинской армии еще достаточное количество оружия.

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При этом он выдал, что против России якобы ведется "прокси-война". Слова путинского спикера цитируют российские пропагандистские СМИ.

Песков заявил, что даже в случае остановки западных поставок у Украины останется еще очень много оружия. Также он рассказал, что у российской оккупационной армии "все получается в СВО", независимо от того, будет ли отключен спутниковый интернет Starlink в Украине или нет.

"Не следует сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи и у нас все получится. У нас и без этого все получается", – сказал Песков.

Кроме того, он повторил традиционный для кремлевской пропаганды нарратив о том, что против РФ якобы воюют страны Запада руками украинцев.

"Война идет. Квазивойна против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное – для нас, для нашей страны", – выдал путинский пресс-секретарь.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить передачу Украине разведывательных данных. По его словам, США близки к принятию такого решения.

Ранее глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт рухнет".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уступать в вопросе завершения войны против Украины. Он цинично принялся уверять, что стране-агрессору "ничего чужого не нужно", но и "свое" она не хочет отдавать.

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