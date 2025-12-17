В Кремле заявили, что готовы обсуждать размещение европейских войск в Украине

В Кремле заявили о готовности обсуждать возможное размещение европейских войск на территории Украины в рамках будущих договоренностей. Заявление прозвучало на фоне переговоров между представителями США, Украины и европейских стран относительно возможного мирного урегулирования.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативы Запада относительно гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что вопрос пребывания иностранных военных контингентов в Украине не является новым для российской стороны.

По его словам, позиция Москвы по этому поводу "хорошо известна, последовательна и понятна", поскольку ее неоднократно озвучивал как президент РФ, так и другие представители власти.

В то же время Песков отметил, что тема может стать предметом переговоров.

Таким образом в Кремле фактически допустили возможность дискуссий относительно планов Запада, которые предусматривают размещение в Украине европейских военных для контроля за соблюдением потенциального мирного соглашения. Речь идет, в частности, об инициативе так называемой "коалиции желающих", которая рассматривает вариант отправки контингента из стран Европы.

По информации издания The New York Times, размещение европейских войск рассматривается как элемент гарантий безопасности, которые американские и украинские чиновники обсуждали в начале недели во время переговоров в Берлине. Эти гарантии могут войти в более широкий мирный план, который сейчас находится на стадии обсуждения.

Ожидается, что военные подразделения европейских государств будут базироваться на западе Украины, далеко от вероятной демилитаризованной зоны. В то же время их присутствие будет рассматриваться как фактор сдерживания возможных будущих агрессивных действий со стороны России.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что благодаря переговорам в Берлине был сделан "значительный шаг вперед", особенно относительно готовности США совместно с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после заключения перемирия. В частности, миротворцы могут при определенных обстоятельствах отражать атаки российских войск, но, добавил политик, это остается отдаленной перспективой.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия вместе с другими европейскими государствами пообещала создать многонациональную военную силу для поддержки Украины. В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус публично дистанцировался от этой инициативы и заявил, что ключевые параметры возможного развертывания войск пока не определены.

