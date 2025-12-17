'Это есть в гарантиях безопасности': Мерц заявил, что европейские войска смогут дать отпор армии РФ в случае повторного вторжения

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что благодаря переговорам в Берлине был сделан "значительный шаг вперед", особенно относительно готовности США совместно с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после заключения перемирия. В частности, миротворцы могут при определенных обстоятельствах отражать атаки российских войск, но, добавил политик, это остается отдаленной перспективой.

Об этом Мерц сказал в интервью ZDF. Он отметил, что лидеры даже обсуждали гарантии безопасности, подобные статье 5 Североатлантического договора.

"То, что американцы дали такое обещание, то есть защищать Украину в случае перемирия так, будто она является территорией НАТО, я считаю важной новой позицией Соединенных Штатов Америки", – сказал канцлер.

В рамках этих обязательств можно "например, обеспечить демилитаризованную зону между воюющими сторонами", считает Мерц.

"И очень конкретно: мы также будем отвечать на подобные российские вторжения и атаки", – заявил он, отметив, что "до этого еще далеко".

На аргумент, что российский диктатор Владимир Путин отвергает введение иностранных войск в Украину, Мерц ответил так:

"Путин сказал "нет" многим вещам, но рано или поздно он будет вынужден сказать "да", если речь пойдет об окончании этой войны. Мы сейчас говорим о времени после окончания войны, и именно в этот период Украине будет нужна защита".

Как сообщал OBOZ.UA, Германия вместе с другими европейскими государствами пообещала создать многонациональную военную силу для поддержки Украины. В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус публично дистанцировался от этой инициативы и заявил, что ключевые параметры возможного развертывания войск пока не определены.

