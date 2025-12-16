'Под чьим командованием?' Писториус осторожно относится к идее развертывания немецких солдат в Украине

Германия вместе с другими европейскими государствами пообещала создать многонациональную военную силу для поддержки Украины. В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус публично дистанцировался от этой инициативы и заявил, что ключевые параметры возможного развертывания войск пока не определены.

О деталях сообщило издание Bild, которое обратило внимание на сдержанную реакцию министра обороны. Заявления прозвучали в Берлине в начале недели. Инициативу о формировании многонациональной силы в понедельник озвучил федеральный канцлер Фридрих Мерц вместе с лидерами ряда европейских стран.

Писториус в комментарии отметил, что не принимал непосредственного участия в подготовке соответствующего заявления, и подчеркнул: "В какой форме и насколько конкретно Европа может взять на себя ответственность, сегодня не может определить никто".

Сдержанная позиция министра

Борис Писториус признал, что в целом положительно оценивает результаты договоренностей, но вместе с тем отметил неопределенность. По его словам, остается открытым вопрос мандата Бундестага, а также то, под чьим командованием и в каких пределах могут действовать войска.

В Министерстве обороны ФРГ на запрос Bild добавили, что не имеют ничего дополнительного к словам министра, фактически подтвердив его отстраненность от подготовки документа.

Возможные сценарии участия

В заявлении, подписанном канцлером Мерцом и руководителями нескольких европейских государств, в частности Франции, Дании и Польши, говорится о создании многонациональной силы для помощи Киеву. Предусматриваются задачи по восстановлению украинской армии, защиты воздушного пространства и проведения операций на территории Украины. Отдельно задекларирована юридически обязывающая готовность действовать в случае нового вооруженного нападения России, включая возможное применение вооруженных сил.

Эти обязательства рассматриваются как часть будущих гарантий безопасности для Украины. Они должны стать предохранителем от повторной агрессии со стороны РФ, которая, по имеющейся информации, до сих пор не готова прекратить войну и выдвигает требования об уступках, в частности в отношении оккупированных территорий Донбасса. Украина, со своей стороны, настаивает на четких гарантиях от Европы и США, опасаясь нового нападения после возможных договоренностей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относится к утверждению гарантий безопасности для Украины. По его словам, этот шаг станет юридическим обязательством для союзников в случае нарушения мирной договоренности или прекращения огня со стороны страны-агрессора РФ.