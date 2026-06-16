В Кремле цинично отреагировали на предложение Зеленского о встрече с Путиным

В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции. Там цинично заявили, что не получали официального приглашения от украинского лидера, и, уже по традиции, пригласили его в Москву.

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Об этом в комментарии пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь кремлевского лидера Дмитрий Песков. Он также добавил, что на данный момент официальных каналов между столицами Украины и РФ нет.

Во время общения с журналистами Пескова спросили, было ли какое-либо предложение по официальным каналам относительно приглашения Путина Зеленским для встречи в кулуарах саммита G7, на что пресс-секретарь Кремля ответил:

"Ну конечно же, не было. Да и официальных каналов между Москвой и Киевом нет, как вы знаете", – сказал он.

В то же время Песков вновь заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к ответственному и серьезному диалогу, вероятно, имея в виду территориальные уступки со стороны Украины.

"Зеленскому Путин все сказал, все предложил. Было сказано несколько раз, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, и киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", – сказал он.

Что предшествовало

Напомним, Зеленский предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться в кулуарах саммита G7, который стартовал 15 июня во Франции. Инициативу украинского лидера поддержали Соединенные Штаты и Европа.

"Мы направили сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, поскольку там присутствуют Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе", – заявил он.

В то же время Россия продемонстрировала, что не готова к диалогу на высоком уровне, и осуществила массированный обстрел Украины в ночь на 15 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что там якобы готовы к встрече лидеров Украины и РФ, но только в Москве, подчеркнув, что это "позиция Путина, она всем хорошо известна".

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