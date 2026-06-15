Зеленский предлагал Путину встретиться во время саммита G7: Россия в ответ нанесла ракетный удар по Киеву

Президент Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину встретиться в кулуарах саммита G7, который стартовал 15 июня во Франции. Инициативу украинского лидера поддержали Соединенные Штаты и Европа.

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В то же время Россия ответила очередным массированным обстрелом Украины, продемонстрировав, что не готова прекратить войну. Об этом сообщает The Guardian.

РФ не хочет прекращать убийства

Зеленский уже не впервые призывает Путина провести диалог на высоком уровне и сесть за стол переговоров, чтобы остановить кровавую войну.

"Мы отправили сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там присутствуют Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе", – заявил он.

Но страна-агрессор не заинтересована в прекращении боевых действий, ведь всячески подтверждает это своими террористическими действиями, в частности и ночным ударом по Украине 15 июня.

"Европа и Соединенные Штаты пришли к соглашению, а Россия вновь продемонстрировала, что... они не готовы говорить", – подчеркнул Зеленский.

Вместо диалога РФ устроила террор

Ярким подтверждением неготовности России к переговорам стала очередная массированная атака врага на Украину. В частности, основной удар пришелся на столицу, где есть погибшие, а также пострадали десятки горожан, среди которых, как подчеркнул Зеленский, дети. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на утро работали примерно в 50 местах.

Оккупанты целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар, площадь которого достигла около 800 квадратных метров. После атаки с объекта оперативно эвакуировали религиозные святыни и музейные ценности, а специалисты приступили к оценке масштабов разрушений. Также пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский неоднократно призывал российского лидера встретиться на любой нейтральной территории, чтобы положить конец войне, но четкого ответа или согласия сесть за стол переговоров со стороны страны-агрессора так и не последовало.

Недавно президент Украины обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал его прекратить войну и начать прямые переговоры о её завершении. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь усугубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Впрочем, Владимир Путин назвал письмо украинского лидера "хамством" и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что там якобы готовы к встрече лидеров Украины и РФ, но только в Москве, подчеркнув, что это "позиция Путина, она всем хорошо известна".

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