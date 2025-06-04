В Кремле признали атаку Украины на Крымский мост и заявили о 'мерах предосторожности'

В Кремле подтвердили информацию о взрыве вблизи Крымского моста. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, признал, что инцидент имел место, однако заявил, что мост якобы не пострадал и продолжает функционировать.

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По его словам, Россия принимает меры предосторожности в ответ на "атаки со стороны киевского режима". Об этом сообщают российские СМИ.

"Взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона продолжает принимать меры предосторожности исходя из понятной сущности киевского режима", – сказал Песков.

Зато в Службе безопасности Украины заявили, что это уже третья успешная атака на незаконно возведенную переправу и последствия на этот раз – серьезные. Взрывчатку, по словам украинских спецслужб, закладывали под водой в течение нескольких месяцев. И вот сегодня утром она была приведена в действие. На глубинах возле опор моста детонировали более тонны заряда в тротиловом эквиваленте. Как это удалось сделать, в СБУ не уточнили.

Разрушить мост полностью на этот раз не удалось. Однако, по данным Службы, в результате подрыва были сильно повреждены подводные подпорки моста, повреждения фиксируются на уровне дна. Сейчас мост фактически находится в аварийном состоянии.

Стоит отметить, что еще в марте этого года вице-адмирал, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Алексей Неижпапа намекнул на вероятную третью мощную атаку Крымского моста. Во вторник, 3 июня, она состоялась: Служба безопасности Украины провела удачную операцию, во время которой под водой были взорваны опоры моста.

О том, что указанное сооружение является законной военной целью, неоднократно заявляло военно-политическое руководство нашей страны. Но на самом деле Крымский мост атаковали не три раза – OBOZ.UA рассказывает, каким атакам подвергалась эта конструкция ранее и какие это имело последствия.

Отдельно OBOZ.UA собрал лучшие шутки о новых взрывах на Крымском мосту и спецоперации Службы безопасности Украины.

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