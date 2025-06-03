Законная мишень: каким атакам подвергался Крымский мост ранее и какие это имело последствия. Фото и видео

Еще в марте этого года вице-адмирал, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Алексей Неижпапа намекнул на вероятную третью мощную атаку Крымского моста. Во вторник, 3 июня, она состоялась: Служба безопасности Украины провела удачную операцию, во время которой под водой были взорваны опоры моста.

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О том, что указанное сооружение является законной военной целью, неоднократно заявляло военно-политическое руководство нашей страны. Но на самом деле Крымский мост атаковали не три раза – OBOZ.UA рассказывает, каким атакам подвергалась эта конструкция ранее, и какие это имело последствия.

Мост начали строить в феврале 2016 года. Оккупационные власти Крыма назвали строительство моста "исторической миссией", одной из ключевых задач для "окончательного объединения Крыма с Россией". В мае 2018 года открыт для движения автомобильный мост, в декабре 2019 года заработал железнодорожный мост.

Но поскольку с началом масштабного российского вторжения в Украину в 2022 году мост начали использовать для снабжения оккупантов на южных направлениях, украинские власти заявили, что сооружение является законной военной целью и так или иначе, но оно будет уничтожено.

Октябрьский взрыв грузовика

Утром 8 октября 2022 года (если точно - в 06:07 утра), на автомобильной части моста, вблизи Таманского полуострова, взорвался грузовик. Тогда взрывом были уничтожены два пролета дорожного покрытия моста.

На железнодорожной ветке сооружения загорелся грузовой поезд - пылали сразу семь цистерн с горючим.

По сообщению оккупационных "властей" Крыма, в результате взрыва были убиты три человека, которые находились рядом с грузовиком. В РФ сообщили, что жертвами взрыва стали судья московского арбитражного суда и его знакомые. "Кадиллак" указанного судьи как раз стоял рядом с грузовиком, то есть в эпицентре взрыва.

Именно поэтому в России в первую очередь рассматривали версию заказного убийства судьи из Москвы. Более того, убитый судья Сергей Маслов рассматривал "громкие" дела на огромные суммы, и его смерть считалась нужной московскому бизнесу.

Так или иначе, но уже в октябре 2022 года в Симферополе суд отправил в СИЗО восемь фигурантов уголовного дела по подрыву грузовика (на то время следствие заявляло, что к взрыву могут быть причастны не менее 12 человек), им было предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

А уже в 2023 году суд Москвы заочно обвинил главу ГУР Кирилла Буданова в этом "теракте".

Стоит отметить, что взрыв произошел на следующий день после дня рождения диктатора России Владимира Путина. Поэтому глава СНБО Алексей Данилов под обнародованное видео наложил другую музыку - а именно песню Happy Birthday, Mr. President, которую поет Мэрилин Монро.

Июльские взрывы на Крымском мосту

Ночью 17 июля 2023 года на мосту произошли сразу несколько взрывов. В результате чего были повреждены два пролета моста. Также погибла супружеская пара и пострадала их дочь.

Взрывы произошли в 3:05 и 3:20 по местному времени. Согласно заявлению "властей" Крыма, взрывы произошли возле 145-й опоры моста. Было повреждено два пролета моста, причем был полностью разрушен один автодорожный пролет моста по направлению к Тамани и поврежден другой; один путь железнодорожной части моста также получил повреждения.

Но опоры моста не были повреждены.

Эта атака была осуществлена с помощью морских беспилотников и спланирована Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. Официально СБУ по этому поводу была более чем лаконична. Служба признала, что атака была осуществлена морскими беспилотниками, но пообещала "вся информация будет обнародована после войны".

Позже стало известно, что мост был атакован с помощью морских дронов Sea Baby.

Интересно, как прокомментировали эту операцию в Главном управлении разведки Минобороны.

"Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя", - сказали там.

Другие атаки

За несколько дней до этого, а именно 7 июля, в Крыму жаловались на атаку полуострова ракетами 5В28. Речь идет о ракетах ПВО систем С-200 и С-300. Среди прочего было заявлено о неудачной попытке ракетной атаки моста через Керченский пролив.

Также о попытке ракетной атаки этого сооружения, вместе с несколькими военными объектами Ростовской и Калужской областей, сообщалось и 9 июля. В России заявили, что Украина переоборудовала зенитные ракеты С-200 в "ударный вариант" для поражения наземных целей, в частности, для удара по Крымскому мосту.

В августе того же года Украина попыталась комбинированную атаку - с использованием дронов и ракет. Несколько из дронов долетели до Новоозерного, где и поразили военные цели. Но ракета 5В28 в Керченском проливе была сбита.

Паромы, рядом с мостом, несколько раз атаковались в 2024 году. Так, в мае и июле по паромам били американскими ATACMS и британскими Storm Shadow, среди прочего, поразили железнодорожный паром "Славянин".

Однако и американцы и британцы, как отмечали украинские военные, ни разу не предоставили вышеупомянутых ракет в достаточном количестве, чтобы атаковать сам Керченский мост.

Воздушные бои над мостом

В ночь с 5 на 6 декабря, во время боевой операции украинских спецназовцев в Крыму впервые были использованы новые дроны с установленными пулеметными модулями. Пулеметы, вероятно, калибра 12,7 мм, были установлены на морские дроны Sea Baby.

Для точной стрельбы по воздушным и надводным целям в модуле была интегрирована баллистическая программа автоматического наведения и автозахвата целей. Именно поэтому, несмотря на обнаружение россиянами морских дронов СБУ, подлететь на относительно близкое расстояние авиации захватчиков не удалось.

Вертолеты, которые осуществляли близкий подлет, сразу же были обстреляны, и благодаря продвинутой системе управления огнем, некоторые из них были повреждены. Как отмечают в СБУ, перехваченные радиообмены российских военных свидетельствуют о наличии на обстрелянных вертолетах раненых и убитых.

Тогда морским дронам удалось поразить баржу, которая использовалась россиянами для проведения ремонтных работ крымского моста. Кроме вертолетов, россияне также зря привлекали истребитель Су-30 и патрульные катера "Раптор".

А вот и последнее видео взрывов у пока не разрушенного "лишнего сооружения".

Отдельно OBOZ.UA собрал лучшие шутки о новых взрывах на Крымском мосту и спецоперации Службы безопасности Украины.

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