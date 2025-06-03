'Бог любит троицу': сеть взорвалась мемами после нового поражения Крымского моста

Крымский мост снова оказался в центре внимания. Утром вторника Служба безопасности Украины в третий раз поразила это незаконное сооружение, проведя уникальную спецоперацию под водой.

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И пока россияне скулят, соцсети взрываются мемами, шутками и фотожабами с лаконичным, но метким лозунгом: "Бог любит троицу". OBOZ.UA собрал самые лучшие мемы и фотожабы.

Атака произошла 3 июня около 4:44 утра. Как сообщает Служба безопасности Украины, агенты несколько месяцев готовили операцию, заминировав опоры моста под водой. Мощность заряда составляла 1100 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв был осуществлен без жертв среди гражданских.

В результате атаки Крымский мост – в очередной раз – получил серьезные повреждения. По словам источников, сейчас его состояние оценивается как аварийное. Это уже третья меткая операция по этому символу российской оккупации.

Пользователи шутят, что "Бог любит троицу". Также проводят параллель со спецоперацией СБУ под названием "Паутина", о которой стало известно буквально накануне.

Отдельное внимание в соцсетях привлек глава СБУ Василий Малюк, которого изображают ключевым фигурантом недавних громких операций. Именно его пользователи сделали "лицом" новой волны мемов.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что СБУ в третий раз поразила Крымский мост. В Службе рассказали, что на этот раз нанесли удар под водой: взорвали заранее заложенную под опорами взрывчатку. Подрыв был осуществлен около 5 часов утра. После этого захватчики на несколько часов перекрывали движение через мост.

В СБУ также показали видео подрыва.

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