В Кремле сделали соответствующее заявление после визита в Россию директора Центрального разведывательного управления Джона Ретклиффа. Там прокомментировали цель войны с Украиной.

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Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник в заявлении также в очередной раз пожаловался на Европу.

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По словам Пескова, Россия, мол, предпочла бы "достигать целей мирными способами", но из-за "отсутствия такой возможности" будет продолжать войну, "чтобы обеспечить свои интересы".

Кроме того, он добавил, что в Кремле не располагают информацией о конкретных планах и сроках следующего раунда переговоров делегаций России и Украины, а также в очередной раз пожаловался на якобы агрессивную политику в свой адрес со стороны Европы.

"Использование замороженных активов России для поддержки Украины является абсолютно незаконными действиями. РФ использует весь правовой арсенал для защиты своих интересов, если ЕС попытается использовать наши замороженные активы для поддержки Украины", – сказал кремлевский чиновник.

В то же время Песков не прокомментировал, состоялась ли встреча помощника главы Кремля Юрия Ушакова с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США 25 августа неожиданно посетил Москву. По данным западных СМИ, он должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал внезапный визит директора ЦРУ. По его словам, американская сторона в ходе визита налаживала контакты на уровне спецслужб.

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