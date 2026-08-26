Почему для визита директора ЦРУ в Москву выбрали стратегический военно-транспортный самолет C-17: медиа раскрыли причину

Визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву стал полной неожиданностью. Отдельное внимание экспертов привлек выбор транспортного средства.

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Глава разведки прибыл в российскую столицу на тяжелом военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III, а не на стандартных правительственных лайнерах вроде Gulfstream V или Boeing 737. Об этом сообщает Defence Express.

Избыточные мощности и вопросы безопасности

C-17 Globemaster III относится к классу стратегических грузовых самолетов с максимальной взлетной массой 265 тонн и грузоподъемностью до 77,5 тонн. Характеристики бортов этого типа существенно превышают стандартные потребности для транспортировки делегаций.

Однако Пентагон традиционно задействует их для визитов чиновников в регионы с высоким уровнем рисков. Например, ранее C-17 использовались для полетов в Афганистан. Одной из главных причин такого выбора является наличие на борту продвинутых систем противодействия зенитным ракетам.

Собственный кортеж вместо транспорта посольства

Другим ключевым фактором применения тяжелого транспорта стала необходимость доставки защищенных автомобилей. В Москве делегация передвигалась на дипломатическом кортеже в сопровождении полиции, доставленном тем же рейсом.

Возможности C-17 позволяют перевозить до десятка бронированных машин. Отказ от использования автопарка американского посольства в РФ также связывают со строгими протоколами безопасности в условиях жесткой оценки рисков Вашингтоном.

Краткосрочный визит с нераскрытыми целями

Официальная цель поездки главы ЦРУ в РФ остается неизвестной. Визит носил максимально оперативный характер. Самолет C-17 приземлился в Москве около 10:00 по местному времени и вылетел обратно уже в 19:00 того же дня. Выбор стратегической авиации для столь короткой поездки лишь подчеркивает повышенный уровень предосторожности американской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Центрального разведывательного управления США 25 августа неожиданно посетил Москву. По данным западных медиа, он должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

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