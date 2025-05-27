В Кремле после трех дней массированных атак на Украину заявили, что действия Киева противоречат стремлению к миру

В Кремле обиделись на украинские дроновые атаки по военным целям в ряде регионов РФ. Москва, активизировавшая в последние дни ракетно-дроновый террор мирных украинцев, усмотрела в ответе Украины на этот террор "противоречие стремлению к миру".

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Об этом в комментарии российским государственным пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль "осуждает эти действия".

Когда у Пескова спросили, как Кремль расценивает последние дроновые атаки украинских сил по целям на территории РФ, тот завел старую "пластинку" о том, что это Украина якобы не хочет завершения войны, и вспомнил о "беспределе" в канун 9 мая.

"Эти действия Киева, которые... вчера только мы с вами говорили о беспределе Киева накануне Дня победы... Эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу. И, конечно же, мы эти действия осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса", – заявил Песков.

Как "продвижению мирного процесса" способствуют массированные удары РФ по мирным украинским городам в последние дни, вследствие которых погибли или получили ранения множество украинцев и которые даже президента США Дональда Трампа вынудили заподозрить, что Путин "сошел с ума", спикер Кремля решил не уточнять.

В то же время Песков озаботился тем, что, оказывается, "большое число СМИ принимают участие в кампании, нацеленной на срыв мирного процесса и подзадоривание США на новые санкции". Утешением для Кремля, по его словам, является тот факт, что "американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе к урегулированию в Украине".

"РФ и США не могут соглашаться во всем, определенные расхождения будут всегда, но есть политическая воля продолжать совместную работу", – заявил пресс-секретарь Путина.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, как на ход российско-украинских переговоров может повлиять введение США "убийственных санкций", о которых говорят в Конгрессе. Песков отделался замечанием, что "эвентуальные (возможные при соответствующих условиях обстоятельствах. – Ред.) рассуждения вряд ли уместны".

Напомним, на этом циничные заявления из России в этот день не закончились. Ранее в России нашли "виновного" в продолжении войны в Украине: по версии российского МИД, это не Москва, а Европа. По этому поводу Россия уже запросила заседание СБ ООН, оно может состояться 30 мая.

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