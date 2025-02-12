В Кремле ответили, готовы ли к 'обмену' Курщины, и заговорили об открытости к переговорам

В Кремле заявили, что Россия "не рассматривает возможность обмена своих территорий и не будет этого обсуждать". В то же время, там снова заговорили об открытости к мирным переговорам.

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Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, украинские военные, действующие в приграничных регионах РФ, будут "изгнаны".

"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно", – заявил Песков.

Также он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин и Россия "открыты для мирных переговоров".

"Это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире", – сказал представитель военного преступника.

Песков также попытался оправдать агрессивную политику РФ, заявив, что Россия якобы "никогда не представляла угрозы НАТО", а именно Альянс приближался к границам РФ.

"Россия никогда не представляла угрозы для НАТО, альянс последовательно приближался к границам РФ", – сказал он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, в случае переговоров, планирует обменять контролируемую ею территорию Курской области РФ на часть своей территории. Пока неизвестно, какую часть оккупированной Россией земли Киев попросит взамен, однако приоритета, по словам главы государства, нет.

Также стало известно, что представители военно-политического руководства Украины уже подготовились к анонсированному визиту американской делегации в Киев. Соответственно Украина готова к переговорам с делегацией США.

В то же время, очередной комбинированный удар войск РФ по Украине свидетельствует, что Россия не хочет мира и не готовится к завершению войны. В украинских городах из-за российских "Шахедов" и баллистики повреждены жилые многоэтажки, офисы и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

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