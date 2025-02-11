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Украина планирует обменять часть Курщины на часть своей территории, – Зеленский

Анна Паскевич
Новости политики
2 минуты
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Украина планирует обменять часть Курщины на часть своей территории, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует обменять контролируемую ею территорию Курской области РФ на часть своей территории в случае переговоров.

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Такое заявление Зеленский озвучил в интервью Guardian, опубликованном 11 февраля. Он в частности, сказал, что, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Украину и РФ за стол переговоров, он планирует предложить России прямой обмен территориями.

В такой случае Киев откажется от земель, которые украинские защитники удерживают в Курской области России с момента начала там внезапного наступления в августе 2024 года.

"Мы обменяем одну территорию на другую. Не знаю, посмотрим", – сказал он, добавив, что не знает, какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен.

При этом глава государства сказал, что "все наши территории важны, приоритета нет".

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Кроме того, Зеленский подверг критике первоначальное нежелание предыдущей администрации Соединенных Штатов поставлять Украине оружие.

По словам украинского лидера, "это отсутствие уверенности вселило уверенность в Россию", однако Украина благодарна за всю последующую помощь.

Полная оценка, сказал Зеленский, появится только со временем.

"История показывает, что есть много вещей, о которых вы просто не знаете, что происходило за кулисами, какие переговоры были… Сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать все", – сказал президент Украины.

Украина планирует обменять часть Курщины на часть своей территории, – Зеленский

Напомним, 9 февраля Зеленский в интервью ITV News выразил уверенность, что Украина вернет все свои территории, когда РФ ослабнет. По его мнению, все населенные пункты украинского государства станут свободными и добиться этого удастся дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW на днях указали, что ВСУ продвинулись к юго-востоку от Суджи на Курщине. В Forbes рассказали, что украинские войска воспользовались оперативной паузой армий РФ и КНДР и прошли вперед почти на 5 километров.

В командовании ДШВ ВСУ 11 февраля заявили, что на днях украинские воины совершили новое контрнаступление на Курщине. В результате стремительного и неожиданного для россиян маневра удалось занять новые рубежи и улучшить тактическое положение.

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