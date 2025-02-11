Украина планирует обменять часть Курщины на часть своей территории, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует обменять контролируемую ею территорию Курской области РФ на часть своей территории в случае переговоров.

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Такое заявление Зеленский озвучил в интервью Guardian, опубликованном 11 февраля. Он в частности, сказал, что, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Украину и РФ за стол переговоров, он планирует предложить России прямой обмен территориями.

В такой случае Киев откажется от земель, которые украинские защитники удерживают в Курской области России с момента начала там внезапного наступления в августе 2024 года.

"Мы обменяем одну территорию на другую. Не знаю, посмотрим", – сказал он, добавив, что не знает, какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен.

При этом глава государства сказал, что "все наши территории важны, приоритета нет".

Кроме того, Зеленский подверг критике первоначальное нежелание предыдущей администрации Соединенных Штатов поставлять Украине оружие.

По словам украинского лидера, "это отсутствие уверенности вселило уверенность в Россию", однако Украина благодарна за всю последующую помощь.

Полная оценка, сказал Зеленский, появится только со временем.

"История показывает, что есть много вещей, о которых вы просто не знаете, что происходило за кулисами, какие переговоры были… Сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать все", – сказал президент Украины.

Напомним, 9 февраля Зеленский в интервью ITV News выразил уверенность, что Украина вернет все свои территории, когда РФ ослабнет. По его мнению, все населенные пункты украинского государства станут свободными и добиться этого удастся дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW на днях указали, что ВСУ продвинулись к юго-востоку от Суджи на Курщине. В Forbes рассказали, что украинские войска воспользовались оперативной паузой армий РФ и КНДР и прошли вперед почти на 5 километров.

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