В Кремле ответили, готовят ли встречу Путина и Трампа, и высказались о переговорах с Украиной

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своей скандальной пресс-конференции во Флориде заявил, что знает о желании российского диктатора Владимира Путина встретиться с ним и даже очертил временные рамки такой встречи – после своей инаугурации. Тем не менее, в Кремле пока нет никакой предметной подготовки к такой встрече.

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Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Его слова цитирует "Русская служба Би-би-си".

Песков во время брифинга 13 января прокомментировал предложение Сербии и Швейцарии предоставить свою территорию для встреч Трампа и Путина.

"Многие страны предлагают свои услуги как места, где гипотетически можно провести контакты, но пока об этом говорить преждевременно, пока никакой предметной подготовки нет", – сказал он.

Отметим, что накануне советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что команда избранного президента США начала подготовку встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. При этом, по его словам, телефонный разговор между ними может состояться в ближайшее время.

Песков прокомментировал заявления команды Трампа о начале подготовки такой встречи. По его словам, "конкретики по-прежнему никакой нет", и никаких конкретных шагов по подготовке к встрече Путина и Трампа в Кремле не делается.

Пресссекретарь Путина также высказались о переговорах с Украиной. Он заявил, что "предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет". В Кремле в очередной раз подчеркнули, что "Киев отказывается от диалога".

Как сообщал OBOZ.UA:

Сербия вслед за Швейцарией выразила желание провести на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным. Президент Александар Вучич сказал, что страна в этом "заинтересована".

Накануне в Швейцарии заявили, что готовы организовать на своей территории встречу Трампа с Путиным. В МИД страны подчеркнули, что намерены поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира. При этом там уточнили, что организуют встречу, только если Вашингтон и Кремль сами об этом попросят.

9 января Трамп заявил, что намерен встретиться с диктатором Путиным, чтобы "положить конец войне". Однако будущий глава Штатов не назвал точную дату переговоров.

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