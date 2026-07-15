Напишу и я о господине Федорове как военный, который видит его работу изнутри. Хотя уже давно просто не хватает сил публиковать посты в своей ленте.

Видео дня

Из всех тех министров обороны, которые были у нас с начала полномасштабного вторжения, он – лучший. Да, он не идеален, но те процессы, которые он начал запускать, очень позитивны для армии. Особенно это видно в сфере дронов. Почти сразу исчезли "невидимые шлагбаумы" для производителей дронов, в разы ускорились вопросы сертификации. Ничего подобного не было при Умерове. Все видят результаты закупок снарядов. Снижение цен колоссальное.

Его незаметную работу по старлинках вы ощущаете каждый день, когда читаете, сколько объектов на ВОТ и в россии поразили силы обороны Украины нашими дальнобойными дронами. В процессах при министерстве задействованы очень профессиональные люди. Деятельность его команды напрямую снижает количество наших потерь каждый день.

Уволить этого министра – преступление.