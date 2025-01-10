'Должны положить конец войне': Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы "положить конец войне". Однако республиканец не назвал точную дату переговоров.

Видео дня

Об этом сообщило агентство Reuters, в четверг, 9 января. В частности, войну в Украине Трамп назвал "кровавой".

"Он (Путин) хочет встретиться, и мы это организовываем", – подчеркнул республиканец в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, в штате Флорида.

По словам новоизбранного президента США, войну в Украине нужно закончить.

"Президент Путин хочет встретиться. Он сказал это даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавая каша", – сказал Трамп.

Напомним, ранее спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог, заявлял, что Трамп стремится найти решение российской войны против Украины в течение первых 100 дней со дня инаугурации президента. Он отметил желание новоизбранного президента положить конец конфликту в Украине, назвав его "резней", которую Трамп намерен решить.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, 9 января, заявила, что новоизбранный президент США не покинет Украину, потому что это было бы ошибкой с его стороны. По ее словам, Трамп обладает способностью совмещать дипломатию и сдерживание, и, скорее всего, так будет действовать и сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!