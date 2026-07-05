Кремль впервые официально назвал «СВО» войной и обвинил Запад

Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков впервые назвал полномасштабное российское вторжение в Украину войной. По его словам, это произошло из-за активной поддержки Украины со стороны западных стран.

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Об этом он заявил в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину. Он пояснил, что союзники Украины помогают ей разведданными, вооружением и нанесением ударов.

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что все начиналось как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают прицеливаться с помощью их спутников, им помогают наводить удары, им на помощь предоставляют целую инфраструктуру", – сказал Песков.

Он также добавил, что над Украиной, мол, "висит угроза дезинтеграции", ведь в Польше много "тех, кто не прочь поживиться её территорией".

"Они абсолютно убеждены, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли", – сказал Песков.

Отметим, что 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава государства поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

Он также обсудил с Трампом текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Зеленский подчеркнул: существует реальная перспектива завершить эту войну, и "решимость Америки будет иметь решающее значение". Лидеры стран договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Как сообщал OBOZ.UA, после Зеленского с главой Белого дома поговорил Владимир Путин, который также затронул "украинскую тематику", в частности в контексте планов президента США принять участие в саммите НАТО. Диктатор вновь заявил, что отдаёт предпочтение политико-дипломатическому урегулированию войны в Украине, но с учётом "принципиальных российских подходов".

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