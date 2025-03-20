В Конгрессе США представили двухпартийную резолюцию о непризнании оккупированных территорий Украины российскими: что она предусматривает

В Конгрессе Соединенных Штатов была представлена так называемая "двухпартийная резолюция" – документ, созданный представителями Республиканской и Демократической партий – о непризнании любых оккупированных территорий Украины российскими. В документе говорится, что Украина является государством с территорией в границах 1991 года, независимо от "незаконной военной оккупации России, политических манипуляций или попыток принудительной аннексии".

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Резолюцию представил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик. Его соавторами стали законодатели Майк Тернер, Джерри Коннол, Дон Бэйкон, Брендан Бойл, Крис Хулахан, Стени Хойер, Марси Каптур, Майк Лоулер и Джо Уилсон.

Брайан Фицпатрик является сопредседателем Украинской группы Конгресса. Юрист по специальности, ранее он работал в ФБР национальным инспектором отдела по борьбе с коррупцией, причем во время работы в ФБР неоднократно находился в Киеве.

"Мы никогда не позволим переписать историю путём принуждения и войны. Мир уже видел такие обезображенные учебники истории и всякий раз, когда мы их игнорировали, авторитаризм в мире рос, а мир рушился. Украина борется не только за собственное будущее, но и за будущее самой демократии", – отметил Брайан Фицпатрик.

По его словам, указанная резолюция устанавливает, что "исключительной политикой США является отклонение любых претензий РФ по поводу суверенной украинской территории, включая Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон".

"Соединенные Штаты никогда не должны признавать незаконную оккупацию Украины Россией – так же, как мы никогда не признавали аннексию Балтийских государств Советским Союзом. Границы не могут быть перекроены силой. Суверенитет Украины незыблем, ее независимость абсолютна, и любая попытка легитимизировать агрессию России является предательством международного права и демократических ценностей", – заявил Брайан Фицпатрик.

Он добавил, что "это мир через силу", потому что Америка должна всегда противостоять тирании и отстаивать свободу.

"Суверенитет Украины не подлежит обсуждению. Поскольку Россия продолжает свое жестокое и неспровоцированное нападение, Соединенные Штаты должны твердо придерживаться нашей непреклонной преданности независимости и территориальной целостности Украины. Мы не можем оставить Украину в ее борьбе за выживание. Эта резолюция четко говорит о том, что мы не согласимся с незаконными попытками Путина перекроить границы силой", – добавил конгрессмен Майк Тернер.

Пока неизвестно, когда резолюция будет рассматриваться в Конгрессе.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале марта в Сенате США законодатели-демократы предложили сразу пять разных резолюций в поддержку Украины и с осуждением действий страны-агрессора. Однако все они были заблокированы голосованием сенаторов-республиканцев.

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