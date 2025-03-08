Однопартийцы Трампа в Сенате США провалили пять резолюций в поддержку Украины: что известно

В Сенате США законодатели Майкл Беннетт, Крис Ван Голлен, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Питер Уэлч предложили сразу пять – каждый свою – резолюции в поддержку Украины и с осуждением действий страны-агрессора. К ним также присоединился сенатор Берни Сандерс. Однако все резолюции были заблокированы голосованием сенаторов-республиканцев.

Видео дня

Рассмотрение резолюций даже не было занесено в протокол голосования, из-за чего нет данных, кто голосовал "за" или "против". Об этом сообщает Голос Америки, ссылающийся на авторов заблокированных документов.

Хотя все резолюции были разными по содержанию, в каждой из них был призыв "осудить жестокое вторжение Путина в Украину и вновь подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами Украины и западной демократии".

В поддержку этих резолюций выступили сенаторы-демократы. Причем лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил, что эти документы "подтверждают основные двухпартийные устои", которые должны поддерживать как демократы, так и республиканцы.

Интересно, что республиканцы, которые были против принятия указанных резолюций, утверждают, что с содержанием документов они согласны, но не видят смысла в таких действиях.

"Нет никого, кто бы ни согласился с (предложенными) текстами. Лично я полностью согласен с мнением, изложенным в резолюциях. Но они имели бы абсолютно нулевой эффект", – прокомментировал свою позицию один из оппонентов резолюций, глава Комитета по международным отношениям Сената, республиканец Джим Риш.

Он добавил, что в эти дни "продолжаются напряженные переговоры" между Украиной, США, Европой и Россией, и принятие таких резолюций может стать "неосторожным шагом, что окажет негативное влияние на хрупкий процесс".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь конгрессмены-республиканцы уже начали призывать президента Дональда Трампа возобновить поставки военной и разведывательной помощи Украине. Они подчеркивают, что такие действия лидера Соединенных Штатов приносят пользу только российскому диктатору.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!