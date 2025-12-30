Китайские власти спокойно отреагировали на заявления России об "атаке" на резиденцию Владимира Путина и призвали стороны избегать эскалации. В Пекине отметили важность сдержанности и создания условий для дипломатического решения конфликта.

Позицию Китая обнародовали на фоне очередных информационных заявлений России. Обсуждение этой темы состоялось на брифинге представителя Министерства иностранных дел КНР Линь Цзяня. Информацию обнародовало информационное агентство "Укринформ".

Комментируя утверждение представителей российского режима о якобы атаке на резиденцию Путина, представитель МИД Китая призвал все заинтересованные стороны придерживаться четырех ключевых принципов. Речь идет о недопущении расширения конфликта, воздержании от эскалации, отказе от разжигания вражды и формировании условий для политического урегулирования.

В то же время Линь Цзянь не уточнил, считает ли Пекин заявления российской стороны достоверными. Китайская дипломатия также не выразила никакого осуждения или предостережения относительно самого факта якобы "атаки". В МИД КНР отдельно подчеркнули, что диалог и переговоры остаются единственным реалистичным и жизнеспособным путем урегулирования войны России против Украины, которую в официальной китайской риторике называют "украинским кризисом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди публично отреагировал на сообщение об атаке на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Он заявил о глубокой обеспокоенности ситуацией и подчеркнул важность дипломатических усилий для прекращения боевых действий.

