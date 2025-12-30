'Глубоко обеспокоен': Моди отреагировал на новость об 'атаке' на резиденцию Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично отреагировал на сообщение об атаке на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Он заявил о глубокой обеспокоенности ситуацией и подчеркнул важность дипломатических усилий для прекращения боевых действий.

Видео дня

Соответствующее заявление глава индийского правительства обнародовал в социальной сети X. В своей заметке Нарендра Моди отметил, что с тревогой воспринял сообщение об атаке на резиденцию президента РФ.

По его словам, нынешние дипломатические усилия остаются наиболее жизнеспособным путем к прекращению боевых действий и достижению мира. Индийский премьер также обратился ко всем заинтересованным сторонам с призывом сохранять фокус именно на дипломатическом урегулировании. Он подчеркнул, что любые шаги, способные навредить этому процессу, лишь усложняют перспективы деэскалации.

Заявление Моди прозвучало на фоне полномасштабной войны России против Украины и активных международных дискуссий о путях прекращения боевых действий. Индия, которая традиционно занимает осторожную позицию в вопросах войны РФ против Украины, неоднократно подчеркивала необходимость диалога и политического урегулирования конфликта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян, прокомментировал Зеленский.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что "ничего не знает" о якобы "попытке обстрела" резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина и "только что услышал об этом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!