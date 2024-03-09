Китай продолжает игнорировать украинского дипломата Павла Рябикина. В частности, с момента своего прибытия в китайскую столицу летом 2023 года, дипломат добился лишь нескольких встреч.

При этом он сделал десятки запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время посол РФ в Китае Игорь Моргулов, которого диктатор Владимир Путин назначил работать в Пекине в сентябре 2022 года, охарактеризовал российско-китайские отношения как "очень плодотворные". Дипломат похвастался, что его посольство организовало 27 визитов российских чиновников в Китай на уровне федерального министра и выше, включая главаря Кремля.

Стоит отметить, что в министерстве иностранных дел Китая в ответ на вопрос об отсутствии встреч украинского посла заявили, что "каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны". Однако поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна.

Недавно Пекин направил в европейское турне специального посланника Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Первоначально он прибыл в Москву, а затем приехал в Киев. Также дипломат планирует посетить Польшу, Германию, Францию ​​и Бельгию.

Однако надежды на то, что его поездка приведет к значимому решению войны, невелики, ведь дипломатическая и экономическая поддержка Пекином России после вторжения в Украину стала камнем преткновения в отношениях с Европой. Существует также скептицизм по поводу "мирного предложения" Китая из 12 пунктов, выдвинутого в феврале 2023 года и направленного на прекращение войны.

Напомним, в Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по вопросу окончания войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы ради продвижения своих давних информационных операций, направленных на то, чтобы добиться уступок от Запада.

Ранее сообщалось, что 7 марта специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе дипломатического турне посетил Украину и встретился с представителями украинских властей. Вместе со спецпредставителем Поднебесной прибыла в Киев и делегация КНР.

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